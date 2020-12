'Postajemo stranka jer ne želimo više trpjeti bahato ignoriranje znanja'

Cjelovita obnova grada na human i stručan način, kroz pravednu, transparentnu i ekonomičnu obnovu koja prioritetno rješava stambene i zdravstvene potrebe, sprječava tržišno profiterstvo i potiče cjelovitu obnovu – platforma je na kojoj smo započeli naše aktivnosti. Iskustvo koje smo radom stekli navelo nas je na odluku da svoj rad ojačamo političkim angažmanom kako bi svoje stručne stavove mogli izravno pretočiti u javne politike. U tu svrhu Obnovimo Zagreb izlazi na lokalne izbore 2021. i transformira se u političku stranku koja će snažno zastupati javni interes i do sada iskazane vrijednosti – obznanila je nedavno na Facebook stranici osnivačica i koordinatorica donedavne volonterske inicijative stručnjaka i znanstvenika, a sada političke opcije “Obnovimo Zagreb”, dr. sc. Marina Pavković.

Ta ekonomistica, doktorica arhitekture, gošća predavačica na katedrama za projektiranje i urbanizam te poslijediplomskom specijalističkom studiju zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta tu je objavu završila riječima: “Pretvorimo realne želje u realnu stvarnost. Ne dozvolimo da znanje, stručnost i kompetencija i dalje ostanu tek alibi i municija za političke igrokaze kakve već predugo trpimo. Angažirajmo se.”

Sve navedeno bilo je dovoljno da se pokuša više doznati o razlozima, motivima i ciljevima nove političke opcije koja se na domaćoj političkoj sceni javlja u trenutku kada je do predstojećih lokalnih izbora ostalo tek nešto manje od pola godine.Ipak, Marina Pavković najprije je podsjetila kada je, kako i zašto uopće došlo do nastanka inicijative Obnovimo Zagreb.

- Obnovimo Zagreb nastao je kao neformalna interdisciplinarna zajednica stručnjaka i znanstvenika u svibnju ove godine. Sama ideja žurnog okupljanja stručnjaka i znanstvenika iz različitih područja začeta je odmah po potresu, u situaciji općeg kaosa uzrokovanog potresom koji je gradske i državne vlasti zatekao nespremne i ogolio krizu menadžmenta na obje razine. Odlučili smo svojim stručnim znanjem i iskustvom pomoći sugrađanima u nevolji. I ne samo njima. Odlučili smo pomoći državnim i javnim tijelima, također. Razložnim primjedbama i konkretnim prijedlozima intenzivno smo se uključili u raspravu i doradu prijedloga Zakona o obnovi nakon potresa. Obraćali smo se Vladi, nadležnim ministarstvima, svim parlamentarnim strankama i gradskim institucijama koje imaju utjecaj na proces obnove i na kvalitetu života stradalih Zagrepčana. Predlagali smo argumentirane izmjene zakonskih i podzakonskih dokumenata od kojih su neke usvojene i primijenjene, ali na žalost, mnoge druge jednako vrijedne, nisu. Usporedno smo objavljivali preko 130 stručnih tekstova te ih podijelili široj javnosti putem društvenih mreža. Doprli smo do velikog broja ljudi kojima je naša pomoć bila potrebna, kao i do onih kojima naša pomoć nije bila potrebna, ali smo pomogli osvijestiti dubinu problema u kojem se našao post potresni Zagreb - kazala je uvodno Marina Pavković odmah otkrivajući zašto je nedavno donijeta odluka da Obnovimo Zagreb uz stručnu dobije i onu aktivnu političku dimenziju.

- Sveprisutnu lošu praksu ignoriranja struke od strane politike osjetili smo i na vlastitoj koži. Bahato ignoriranje znanja od strane politike stalna je zagrebačka praksa. Ali ona postaje nepodnošljiva kad se događa u kriznim periodima, kao što je potres. Odlučili smo prestati biti statisti. Odlučili smo se, u periodu ključnom za zagrebačku budućnost, suprotstaviti stihiji izlaskom na lokalne izbore 2021. Iskustvo koje smo stekli radeći intenzivno na stručnoj platformi, osam mjeseci od potresa, navelo nas je na odluku da svoj rad ojačamo političkim angažmanom kako bi svoje stručne stavove mogli izravno pretočiti u javne politike. Ne želimo da stručno znanje ostane tek alibi i municija za političke igrokaze. Ne želimo biti izigrani i političkim barijerama spriječeni da svom gradu pružimo uvjete za bolju budućnost. Želimo da inicijativa Obnovimo Zagreb bude prepoznata kao faktor razvojne obnove grada, da u njoj građani prepoznaju svoj alter ego, svoje drugo ja, koje vodi svrhovitom i održivom Zagrebu - pojasnila je Pavković navodeći da, uz nju kao koordinatoricu, jezgru nove političke platforme čine i arhitekt te urbanist prof.dr.sc. Jesenko Horvat, umjetnica i grafička dizajnerica Sanja Bachrach Krištofić, krajobrazni arhitekt Mario Jukić, književnica Silvija Šesto, glumac i redatelj Marko Torjanac, novinar i publicist Ratko Bošković...

Kada se u političkoj areni pojavljuje nova stranka, i to uoči važnih izbora, zanimljivo je doznati što više. Stoga smo našu sugovornicu upitali koji su glavni ciljevi platforme Obnovimo Zagreb na predstojećim lokalnim izborima te zanima li njih u tom smislu samo Zagreb ili će sa svojim kandidatima i kandidatkinjama biti prisutni i u drugim gradovima.

- S obzirom da je naš politički angažman nastao organski na stručnom radu, prvenstveno za Zagreb, na ovim lokalnim izborima izlazimo samo u Zagrebu. Imamo dva ključna cilja za Zagreb. Prvi je da smijenimo sadašnju gradsku vlast. A drugi je da participiramo u radu Skupštine grada Zagreba te da izvršnu vlast u gradu Zagrebu pojačamo sudjelovanjem stručnjaka. Ulog je prevelik da bismo pasivno promatrali razvoj događaja bez mogućnosti da utječemo na krajnji rezultat. Zagreb je na prekretnici koja može završiti stagnacijom, ali koja može i mora rezultirati jačanjem gradskih vrijednosti i rastom kvalitete života njegovih stanovnika. Prije 140 godina građen je Zagreb 20. stoljeća. Sljedećih godina gradit ćemo Zagreb 22. stoljeća. Otvara se niz ključnih pitanja na koje kao struka želimo dati odgovore i rješenja. Kao stručnjaci, to najučinkovitije možemo osigurati vlastitim političkim angažmanom i preuzimanjem odgovornosti političkih odluka. Kao građani, to možemo osigurati tako da inicijativa Obnovimo Zagreb bude prepoznata kao faktor razvojne obnove grada, da u njoj građani prepoznaju svoj alter ego, svoje drugo ja, koje vodi svrhovitom i održivom Zagrebu. Samo znanjem realne se želje mogu pretvoriti u realnu stvarnost. I politikom koja to znanje uvažava. Odlučili smo to objediniti i zato idemo na lokalne izbore 2021. - odgovorila nam je Marina Pavković nadovezujući se i na to kakve su, prema njezinu mišljenju, i kolike šanse nove stranke na izborima. Odnosno, mogu li građani prepoznati i dati podršku jednoj novoj, stručnoj političkoj opciji.

- Naša stručna orijentiranost i znanje koje iza toga stoji ono su što nas bitno razlikuje od ostalih političkih stranaka. Mi ćemo se brzo naučiti politički djelovati i artikulirati svoje stavove kako bismo lakše i efikasnije sprovodili stručne uzuse i orijentire u javni život, za razliku od političara opće prakse koji naša stručna i specijalistička znanja nikad neće imati. Uvjereni smo da se među šezdesetak posto ljudi koji ne izlaze na lokalne izbore nalazi velik broj onih koji u stručnosti prepoznaju rješenje velikog broja zagrebačkih problema, ogrezlih u politikantstvo i pogodovanje interesnim skupinama. To su naši birači. Ljudi koji vole Zagreb, razumiju njegovu povijest i sadašnjost, te vide pravce razvoja u budućnosti. Mi smo jedno i razumijemo se međusobno. Zajedno s građanima Zagreba vratit ćemo Zagrebu svrhu postojanja i vjeru da je budućnost optimistična, realna i konkretna - vrlo jasno i odlučno poručuje Marina Pavković odmah u istom tonu nastavljajući oslikavati i onu drugu, tamniju i žalosniju stranu Zagreba koja je i bila motiv da se nešto učini.

Jer, kada smo je upitali u što se Zagreb pretvorio posljednjih 20 godina te ostane li i nakon izbora sve po starom, što Zagrebu prijeti, Pavković je u dahu izgovorila da ako nakon izbora sve ostane kao sad - Zagrebu prijeti potpuni gubitak svrhe.

- Zagreb je zapušteni grad u ekonomskom, prostornom i društvenom smislu. Njegovo bogato industrijsko naslijeđe oglodano je do temelja. Nikad nije kvalitetno supstituirano industrijama četvrte generacije niti se njegov prostor sustavno razvija poput drugih europskih metropola. Zagreb je zaboravio što urbanizam uopće znači. Njegovi prostorni planovi hranidbeni su lanac za različite špekulantske predatore. Zagreb je provincija koju članstvo u Europskoj uniji figurativno održava na životu, a da pritom europske novce premalo ili nikako koristi. Potres je završio započeti proces i ogolio njegovu devastaciju doslovno do konstrukcije. Zagreb je grad u čijem životu građani participiraju jedino ako se organiziraju u protestne skupove i mobiliziraju sugrađane na organizirani otpor. Tako je bilo u slučaju zagrebačkog kvazi Manhattana koji je pao isključivo zahvaljujući udruženoj aktivnosti struke, građana i oporbe. I tako prisilio HDZ, partnera u vladajućoj koaliciji, na povlačenje. U suprotnom bi Zagreb već tada šaptom pao. Dakle, Zagreb nema izbora. Svjesni građani Zagreba nemaju izbora, u Zagrebu se mora promijeniti vlast na lokalnim izborima 2021. Obnovimo Zagreb tome želi doprinijeti - vrlo motiviranim, pa čak i emotivnim riječima, svojevrsnu crno-bijelu sliku Zagreba oslikala je predvodnica nove političke opcije Obnovimo Zagreb.

No, kako na sve to - angažman, trud, planove, ciljeve, želje, ali i šanse, da tako kažemo, najmlađeg poličkog aktera - gleda netko sa strane, netko stručan i vičan procjenjivanju, sagledavanju i analiziranju političke scene? Odgovore na ova pitanja potražili smo od politologinje i komunikologinje Smiljane Leinert Novosel.

Ona najprije reče kako se u nas već shvatilo da razne inicijative, ako ne postanu ozbiljne političke stranke, nemaju šanse ništa realizirati.

- U našem se društvu stječe dojam da se jedino kroz politiku i političku stranku mogu rješavati ozbilje teme i problemi. U ovom slučaju radi se o grupi stručnjaka koji su interesno povezani i žele doprinijeti kvalitetnoj obnovi Zagreba. Da bi u tome uspjeli moraju dodatno raditi na svojoj prepoznatljivosti. A uspiju li u tome, i to bez ikakvih "igara", mogu onda na lokalnoj razini pridobiti određeni broj glasova. Odnosno, mogu pridobiti više ljudi nego neke postojeće velike stranke koje stalno ponavljaju i promoviraju neke opće ciljeve. Oni kao takvi - novi, stručni i motivirani - na lokalnoj razini imaju šanse jer će dio Zagrepčana sigurno glasati za njih. Ali da bi se formirali u ozbiljnu stranku pred njima je dug put. Trebaju se što više prezentirati u javnosti, prezentirati svoje istaknute pojedince kako bi ih ljudi mogli upoznati i prepoznati, a na kraju trebaju ljude i motivirati da izađu na izbore te svoj glas daju upravo njima - govori Smiljana Leinert Novosel pritom skrećući pažnju na još nešto.

Naime, ideju obnove Zagreba koristit će prije izbora i drugi politički akteri, ali, kako reče politologinja, razlika može biti upravo to što Obnovimo Zagreb čine ljudi koji su stručni, motivirani općim dobrom, ljudi koji imaju jasne ciljeve koje i birači mogu lako prepoznati. Nije na odmet ni to, ističe Leinert Novosel, što su građani Zagreba proteklih mjeseci, zahvaljujući njihovu angažmanu, mogli steći određeno povjerenje u taj tim stručnjaka i osjećaj da im je stvarno stalo do Zagreba i dobrobiti njegovih građana.

A može li Obnovimo Zagreb kome pomrsiti račune i izborne planove, zanimalo nas je. Jer oko vlasti u Zagrebu vodit će se možda i najvruća i najnapetija bitka u svibnju iduće godine.

- Kao što već rekoh, temu obnove Zagreba neće isključivo moći koristiti samo jedna skupina ljudi. Ta će tema na izborima biti ključna za sve koji se kane upustiti u bitku za Zagreb. Nisam sigurna da Obnovimo Zagreb može ozbiljno ugroziti postojeće političke stranke, ali da može biti novi element u političkoj ponudi, to svakako. A dobiju li određen broj glasova, te onda i priliku da sudjeluju u formiranju gradske vlasti, bit će neophodna suradnja s nekim većim strankama - zaključila je Smiljana Leinert Novosel.