Postajemo podneblje idealno za proizvodnju pamuka, ali što bismo s njim!?

Shvatite to kao lonac s vodom i zaparenost prostorije. Što je više vatre pod loncem, to je više pare u kuhinji i teže se može gledati. Suočavamo se s ekstremima, nema više normalnih oluja, već je to meteorološko sve ili ništa. Kad zapuše vjetar, više to nije vjetrić, nego tornado, s kojim se nedavno, nažalost, suočila Češka. Našu je Požešku kotlinu pak pogodio led veličine golfskih loptica i kokošjih jaja, što je prilično veliko za tu vrstu oborina u normalnim, odnosno prijašnjim uvjetima – govori prof. dr. sc. Bojan Stipešević s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.