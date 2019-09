Hrvati ih koriste sve više, no ljudi mogu postati ovisni: 'Nekad se mora i na zahvat'

Potrošnja lijekova za liječenje nosa porasla je za šest milijuna kuna te se u Hrvatskoj na "kapi za nos" potrošilo gotovo 56,6 milijuna kuna. Sa cijenom jasno poraslo je u godinu dana i korištenje te kategorije lijekova, prema izvještaju Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, te je u prošloj godini dnevnu dozu nekog lijeka za liječenje nosa svaki dan koristilo 17 od tisuću stanovnika dok je 2017. godine to bilo njih 12 na tisuću.

Liječnici pak upozoravaju da se i ove lijekove, kao i svake druge, treba koristiti prema uputi liječnika odnosno prema uputi dostupnoj uz lijek što se baš po pitanju kapi za nos često zanemaruje. Tako se u medicinskim krugovima viđaju slučajevi ljudi koji su umjesto propisanog trajanja korištenja kapi za nos od tjedan, dva nastave koristiti mjesecima pa i duže te stvore ovisnost.

- Točno je da su to lijekovi koji mogu izazvati ovisnosti, neki kolege govore da se susretnu sa takvom ovisnošću koje se rijetko liječe no ja nisam imao takav slučaj - komentira prof.dr.sc. Ante Bagarić iz Klinike za psihijatriju Vrapče.

Kako će pojasniti, prof.dr.sc. Davor Vagić riječ je o slučajevima medikametoznog rinitisa koji izaziva duže uzimanje dekongestivnih kapi za nos.

- One se mogu koristiti pet do sedam dana, a ako se koriste dulje vrijeme čovjek postane ovisan na način da ne može disati ako ih ne stavi i što ih više uzima to ih više treba jer sluznica nosa ne može bez njih. Imamo slučajeva medikametoznog rinitisa kada se nekad mora ići čak i na kirurške zahvate. Stvori se ovisnost nosne sluznice i ne može se disati bez njih pa u jednom trenutku čovjeku jednostavno moramo reći da mora prekinuti. Dio se opet vrati na to jer ima tu sklonost, nije ovisan u onom psihičkom dijelu poput ovisnosti o drogama, nikotinu i alkoholu nego je ovisna nosna sluznica - pojašnjava prof. Vagić, cijenjeni liječnik iz zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice.

