Ponovno crveni alarm: Sutra olujno jugo, obilna kiša, ali i bujanje vodostaja

Meteoalarm ponovno je izdao crveni alarm za veći dio Dalmacije zbog olujnog juga koje se očekuje u petak, dok je zbog obilne količine kiše za ostatak obale sutra na snazi narančasti alarm.

U petak s jačanjem nove ciklone sa zapada Sredozemlja u naše će predjele sve izraženije stizati vlažan i vrlo nestabilan zrak. Jugo će ponovno pojačati i biti jako i olujno, osobito za vikend. Kiša će biti česta, a na Jadranu i uz njega i obilna

Navečer na sjevernom Jadranu može biti jačih pljuskova s grmljavinom te obilnije kiše koje je moguća i u gorju. Vjetar većinom slab, na istoku mjestimice umjeren, a u Lici na udare i jak jugoistočni. Na Jadranu će puhati jako, ponegdje i olujno jugo, krajem dana na sjevernom dijelu jugozapadnjak, javlja DHMZ.

Temperature će ostati slične kao i dosad, jutarnja temperatura od 3 do 8, odnosno između 11 i 16 na Jadranu. Najviša dnevna od 11 do 17 °C, na Jadranu ponegdje do 20 °C.

FOTO Prognoza maksimalne brzine vjetra (m/s) za 17. studeni

Foto: DHMZ

Uslijed obilnih oborina i u susjednoj Sloveniji te porasta Sutle i Krapine, rijeka Sava raste te se tijekom četvrtka očekuje prolazak vrha prvog vodnog vala gornjim dijelom toka Save kada bi vodostaji u Zagrebu mogli dosegnuti pripremno stanje obrane od poplava. Uslijedit će kratkotrajno opadanje vodostaja do vikenda, a onda će vodostaji vjerojatno ponovo rasti. Obzirom na sporiji tok rijeke Save nizvodno od Zagreba, porast vodostaja će trajati dulje te je također moguć ulazak u mjere obrane od poplava.

Vodostaji Kupe i Korane u Karlovcu imaju sličnu dinamiku rijeci Savi – tijekom sutrašnjeg dana bi mogli dosegnuti vrh vodnog vala, nakon čega bi moglo uslijediti opadanje, ali uz ponovni porast tijekom vikenda. I rijeka Una reagira na oborine svojim porastom vodostaja i nastavit će rasti tijekom sutrašnjeg dana uz moguće dosezanje pripremnog stanja obrane od poplava u Kostajnici, nakon čega će tijekom petka vjerojatno blago opadati. Tijekom vikenda je moguć ponovni porast vodostaja rijeke Une. Za vikend nas ponovno očekuje porast vodostaja u Istri i Primorju, u Gorskom kotaru, Lici, te u Dalmaciji i njenoj unutrašnjosti.