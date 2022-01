Politički bodovi na COVID potvrdama: HDZ i SDP oprezni, HSLS bi potvrde ukinuo

Podaci po kojima je omikron-varijanta COVID-19 znatno zaraznija, ali izaziva manje teških oboljenja i hospitalizacija od ranijih sojeva pobudili su nadu u skori kraj pandemije. Nakon ukidanja COVID potvrda u zemljama poput Izraela ili Velike Britanije, bilo je samo pitanje vremena tko će se od političara prvi odvažiti predložiti takvu promjenu i u Hrvatskoj i time pobrati potencijalne bodove u očima birača.

Prilika za vidljivost

Učinio je to Dario Hrebak, šef HSLS-a, i to na koalicijskom sastanku u utorak, da bi zatim o svemu progovorio i u HTV-ovoj emisiji Otvoreno. U HDZ-u su, međutim, ipak odlučili zadržati oprez kada je riječ o potencijalnom ukidanju COVID potvrda, a premijer Andrej Plenković jučer je potvrdio kako kretanje zaraze daje podlogu za optimizam, ali i poručio kako se na ukidanje potvrda u ovom času neće ići, nego će se ostaviti još neko vrijeme liječnicima da procijene kako će se stvari dalje odvijati.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Zagreb: Dario Hrebak

Premijer ističe i da se situacija u Hrvatskoj ne može u potpunosti uspoređivati s onom u zemljama sa znatno većom procijepljenošću stanovništva, a činjenica da je s ovom idejom prvi “istrčao” HDZ-ov koalicijski partner novinare je ponukala i da postave pitanje odnosa između partnerskih stranaka. Premijer opovrgava bilo kakve probleme u koaliciji.

– Suradnja je odlična. Koalicija je koalicija. Svaka stranka ima svoju različitost. Mi ne zatvaramo vrata i ne govorimo da više ne možemo surađivati – poručio je Plenković.

Očito je, dakle, kako je HDZ svjestan da će manji partneri u ovakvim situacijama tražiti priliku da povećaju vlastitu vidljivost, no ukidanje COVID potvrda u ovom času izložilo bi ih i opasnosti od udaraca iz Mosta. Ova stranka za ponedjeljak najavljuje donošenje u Sabor 400.000 potpisa za referendumsku inicijativu usmjerenu upravo na ukidanje COVID potvrda, a kad bi HDZ otvoreno i najavio njihovo ukidanje, Most bi tu činjenicu zasigurno nastojao predstaviti kao pobjedu svoje inicijative. To su, uostalom, Mostovi prvaci već i učinili nakon Hrebakova istupa.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 16.11.2021., Sibenik - Prvi je dan obvezne primjene covid potvrda koje dokazuju da je netko cijepljen, da je prebolio covid-19 ili je negativan i od danas postaju obvezne za ulaz u javne i drzavne ustanove. Provjera djelatnika zupanijske uprave i cekanje ispred Fine. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

– Počeli su se presvlačiti kaputi i mijenjati šeširi... Ono što je narod rekao potpisima za referendum i ono što ozbiljna struka govori mjesecima sada će početi govoriti mnogi, da COVID potvrde nisu epidemiološka mjera i nemaju znanstvenog utemeljenja – kaže Nikola Grmoja.

Previše zaraženih

Poruke iz SDP-a su, pak, na tragu Plenkovićevih, da treba pričekati još neko vrijeme kako bi se donijeli konačni zaključci o kretanju zaraze.

– Za ukidanje COVID potvrda je prerano jer smo u jeku petog vala epidemije i imamo puno zaraženih. No za mjesec dana, kad se taj broj počne smanjivati, moglo bi se govoriti o njihovu ukidanju – rekao je Branko Kolarić, potpredsjednik SDP-ova Savjeta za zdravstvo.

