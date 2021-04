Policija je danas u Bruxellesu vodenim topovima i suzavcem rastjerivala masu uglavnom mladih ljudi koji su se u park-šumi Bois de la Cambre okupili povjerovavši u prvotravanjsku šalu koja je pozivala na glazbeni festival s “osam pozornica, stotinu DJ-eva i nula mjera protiv koronavirusa”.

Unatoč tome što su gradske vlasti unaprijed upozoravale da je festival “La Boum” lažan, da nema dozvolu i da se neće dogoditi, velik broj ljudi pojavio se u parku jer su ili povjerovali u prvotravanjsku šalu ili je želja za normalnim provodom bila toliko veća da je prevagnula nad svime ostalim. Čak su i sami autori šale u nekom trenutku počeli javljati da su se samo šalili.

No, nekoliko tisuća ljudi pojavilo se u parku u želji za provodom, pa su neki počeli plesati i bez “osam pozornica i stotinu DJ-eva”. Oko 17 sati je, međutim, nastupila interventna policija.

VIDEO: Policija u Bruxellesu rastjerala partijanere koji su povjerovali u prvotravanjsku šalu

Krenula je u rastjerivanje okupljenih koji krše epidemiološke mjere i ne drže socijalnu distancu. Gradonačelnik Bruxellesa Philippe Close na Twitteru je napisao kako ljudi trebaju izlaske u prirodu, ali “ne možemo tolerirati takva okupljanja” kao što je ovo u Bois de la Cambre.

“Stoga smo evakuirali šumu. Oni koji odbijaju poslušati zapovjedi policije riskiraju uhićenje i suđenje. Hvala policiji na napornom radu i ljudima koji su poštivali pravila više od godinu dana”, dodao je gradonačelnik.

