Policija se oglasila o akciji EPPO-a: Trojica lažirala dokumente zbog milijunske potpore

Ravnateljstvo policije oglasilo se vezano uz istragu EPPO-a protiv tri osobe i jednog trgovačkog društva zbog sumnje na počinjenje subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava s ciljem dobivanja bespovratne potpore namijenjene obnovi nakon potresa. Svi su osumnjičenici uhićeni 29. travnja na zahtjev EPPO-a.

Kako policija navodi, dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih dijela Subvencijska prijava i Krivotvorenje isprave te nad 65-godišnjakom i 69-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Krivotvorenja isprave i pomaganja u počinjenju Subvencijske prijevare. Policija je opisala da se 64-godišnjak prijavio na natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a potom angažirao sudskog vještaka za graditeljstvo i inženjera elektrotehnike da krivotvore dokumentaciju kako bi zadovoljavala uvjete natječaja.

Priopćenje Ravnateljstva policije donosimo u cijelosti: "Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - SSKOK Zagreb, dovršili su kriminalističko istraživanje nad tri muškarca i to nad 64-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih dijela Subvencijska prijava i Krivotvorenje isprave te nad 65-godišnjakom i 69-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Krivotvorenja isprave i pomaganja u počinjenju Subvencijske prijevare.

Sumnja se da je 64-godišnjak, od siječnja 2022. do listopada 2023. godine, aplicirao na natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pod naslovom 'Vraćanje u uporabljivo stanje kroz zamjenu energetske infrastrukture, energetskih, postrojenja i energetskih sustava u području proizvodnje električne energije' i to za drugo poduzeće koje je u vlasništvu trgovačkog društva u kojem je on odgovorna osoba, a sve u cilju ostvarivanja nepripadne imovinske koristi. Navedeno je činio iako je bio svjestan da poduzeće ne ispunjava formalne uvjete natječaja za ostvarivanje bespovratne potpore velikih razmjera financirane iz Fonda Solidarnosti Europske unije, to jest da infrastruktura poduzeća nije oštećena u seriji potresa iz prosinca 2020. godine, čijoj su sanaciji ili poboljšanja i modernizacije infrastrukture i namijenjena novčana sredstva. Vodeći se ostvarivanjem nepripadne imovinske koristi, 64-godišnjak je angažirao ostalu dvojicu osumnjičenika da svaki iz svoga djelokruga rada - struke (sudski vještak za graditeljstvo i ovlašteni inženjer elektrotehnike) sačine krivotvorenu dokumentaciju koja bi zadovoljavala uvjete natječaja, a na što su isti pristali.

Odlučivši pomoći 64-godišnjaku, unatoč svjesnosti da nisu nastala oštećenja na elektroenergetskoj mreži, ostala dva osumnjičenika su sačinila dokumentaciju koja lažno prikazuje činjenično stanje, oštećenja kao i same troškove sanacije (4.282.752,67 eura) koji uvelike premašuju troškove poboljšanja i modernizacije infrastrukture u vidu postavljanja novih solarnih panela s akumulatorskim baterijama na teret Fonda Solidarnosti Europske unije (2.551.595,99 eura). Prvoosumnjičeni je prijavu i popratnu dokumentaciju dostavio nadležnom ministarstvu čiji su djelatnici povjerovali u istinitost sadržaja prijave i njenih priloga te su prijavu ocijenili prihvatljivom, slijedom čega je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sa trgovačkim društvom sklopilo Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda.

Nakon sklapanja ugovora, osumnjičeni 64-godišnjak je podnio dva zahtjeva za isplatu potpore u ukupnom iznosu od 2.202.062,58 eura te mu je ukupno isplaćeno 1.758.030,14 eura, dok je ostatak trebao biti isplaćen po obavljanju svih potrebnih provjera. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Uredu europskog javnog tužitelja u Republici Hrvatskoj".