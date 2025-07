Policija objavila mjere za Thompsonov koncert u Sinju: Za jednu stvar kazna je i 2000 ​eura

​Splitska je policija u srijedu objavila upute i preporuke za koncert Marka Perkovića Thompsona , koji će se održati u ponedjeljak, 4. kolovoza, na sinjskom hipodromu, te je građane pozvala na oprez i poštivanje uputa i preporuka. Zbog koncerta će na području Sinja toga dana vrijediti posebna regulacija prometa ​tijekom koje će pojedinim ulicama prometovati isključivo stanari, ​i to do samo 12 sati, nakon čega će i njima biti onemogućen promet. U​z to će prometovati isključivo vozila hitnih službi​, te autobusi s posjetiteljima koji su prethodno naj​avili dolazak.​ Policija poručuje da se svima zabranjuje parkiranje vozila na nogostupima i kolnicima.



​"Za posjetitelje koji dolaze iz pravca Splita preporučamo korištenje lokalnih cesta u smjeru prema Bisko-Trilj-Otok-​Hipodrom.​ Onima koji dolaze iz smjera Knina preporučamo pravac D1- Hrvace-Rumin-Bajagići-Obrovac Sinjski- Otok-​Hipodrom.​ Posjetiteljima iz BiH koji ulaze na GP Bili Brig preporučamo smjer Obrovac Sinjski-Glavice (ili Otok)-​Hipodrom​, onima iz BiH koji ulaze na GP Kamensko ​pravac Grab-Otok-​Hipodrom,​ a onima koji ulaze na GP Vinjani Donji i Vinjani Gornji ​pravac T​rilj-Grab​-​Hipodrom​", navodi policija.

​Vozače koji ne idu na koncert, posebno vozač​e teretnih vozila i autobusa, policija obavještava da ​tog dana izbjegavaju ceste D1 i D60 preko šireg sinjskog područja​, a alternative su D1-Hrvace-smjer Zelovo. ​Policija posebno apelira na vozače da vozila odmah zaustave što bliže desnom rubu kolnika u slučaju potrebe formiranja koridora za vozila hitnih službi​. ​Posjetiteljima preporučuju da ​dođu što ranije​ u Sinj, već u jutarnjim satima, jer je broj parkirnih mjesta uz mjesto održavanja koncerta i na području ​grada ograničen.

​Na Hipodrom se neće moći unositi simbol​i, natpis​i ili obilježja koja promoviraju mržnju, netrpeljivost, rasizam ili ekstremističke ideologije,​ sklopive stolice, kišobrane, torbe ili ruksake (biti će dozvoljen unos isključivo okopojasnih torbica),​ pirotehnička sredstva bilo koje vrste​, koplja za zastave​, oružje, oštre i potencijalno opasne predmet​e,​ droge i druge psihodelične supstance,​ kao i staklene boce,​ limenke i bilo kakve tekućine osim vode u plastičnim bočicama​​.

​Zabranjena je upotreba bespilotnih letjelica 3. i 4. kolovoza, a kazne za neovlašteno letenje bespilotnim letjelicama su od 670,42​ eura do 2011,26 ​eura.​ Građani će moći zatražiti pomoć liječnika u dva stacionara koji će se nalaziti u Domu zdravlja (adresa Pelimovac 11) i na samom ​Hipodromu uz ulaz JUG, ulaz broj 3.​ ​ Na dan održavanja koncerta policija će prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka audio i video snimati područje grada Sinja, hipodroma i prilazne pravce.