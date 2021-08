Policajka Amela otkrila što sve čeka buduće policajce kad upišu akademiju

Policijska akademija u rujnu će ponovno pokrenuti program redovitoga srednjoškolskog obrazovanja u trećem i četvrtom razredu, kojim će polaznici steći kvalifikaciju za obavljanje policijskog posla. Razlog za ponovno uvođenje dvogodišnjeg programa u Policijsku školu “Josip Jović”, koja u sklopu Policijske akademije provodi programe temeljnoga policijskog obrazovanja, u tome je što dulji program omogućuje bolju socijalizaciju učenika u organizacijskoj i profesionalnoj kulturi policije tijekom školovanja, a to doprinosi razvoju profesionalnog identiteta i integriteta budućih policajaca.

U cilju promoviranja natječaja za upis polaznika, polaznica škole Amela Zukanović na konferenciji za novinare u PU brodsko-posavskoj prenijela je osobne dojmove sa školovanja dočaravši budućim kolegama svoje viđenje Policijske akademije.

Stroga disciplina

– Upisala sam akademiju prvenstveno zato što policija meni predstavlja pojam reda, rada i discipline, u što sam se i uvjerila samim boravkom na akademiji u Zagrebu – kaže Amela.

O voditeljima skupina koji su pratili buduće policajce kroz cjelokupni proces obrazovanja Amela se izrazila pohvalnim riječima. Kaže da su bili vrlo pristupačni, komunikativni, a opet uz određenu dozu autoriteta pokušali su im ukazati na pravilne obrasce ponašanja i poštivanja. Predmeti su, dodala je, izuzetno zanimljivi, a svaki od polaznika može se pronaći u određenim područjima i razviti različite interese.

– Profesori su nam pokušali što bolje prikazati određeno gradivo i teme, a uz pomoć primjera približili su nas pojedinim situacijama koje nas čekaju u skoroj budućnosti – ističe 28-godišnja Puljanka sa slavonskobrodskom adresom.

Ona upozorava kako je život na Policijskoj akademiji umnogome drugačiji od uobičajene svakodnevice. Buđenje je već u 5.30 ujutro, u 6 je pregled soba, pa doručak. Nakon toga počinje nastava koja traje do 13 ili 14 sati. Zatim slijede tjelesne aktivnosti, učenje i ponovno pregled soba. Od 22 sata do ponoći opet je vrijeme za učenje, tako da im ostaje malo slobodnog vremena. Uz više i motivacije, potrebna je i organizacija te posvećenost radu, a cilj je da se izbjegne prazan hod te da se polaznici što prije utreniraju i dovedu na optimalnu razinu. Upravo zbog toga akademija je na Amelu utjecala vrlo pozitivno.

– Danas, kad sam kod kuće, imam potpuno drugačije navike i počela sam drugačije pristupati radu u odnosu na razdoblje prije upisivanja akademije. Naglasila bih da sam izuzetno ponosna što nosim policijsku odoru. Budućim kolegama savjetovala bih da se što prije prijave na natječaj, da se maksimalno potrude i cijelog sebe ulože u taj proces – poručila je Amela.

Njoj osobno nije bilo previše teško postići potrebnu razinu fizičke pripremljenosti s obzirom na to da se godinama bavi trčanjem i u njezinim je nogama već puno kilometara. Cijeli život je u sportu, a uskoro će i diplomirati na Kineziološkom fakultetu. Imala je veliku želju prijaviti se na natjecanje za najspremnijeg policajca, no morat će se strpjeti do iduće godine jer zasad još uvijek ne zadovoljava potrebne uvjete.

Nastava počinje 6. rujna

Glasnogovornica PU brodsko-posavske Kata Nujić podsjetila je kako obrazovanje budućih policajaca traje dvije školske godine, uz jedanaestomjesečni program prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka, koji se na Policijskoj akademiji provodi od 2011.Zainteresirani srednjoškolci koji zadovoljavaju uvjete mogu se prijaviti na natječaj Policijske akademije do 20. kolovoza, a nastava počinje 6. rujna.

– Polaznici imaju besplatan smještaj i prehranu, primaju mjesečnu novčanu naknadu, a neke od prednosti su i jačanje timskog rada i fizičke spremnosti. Osim toga, radi se o zanimljivom i atraktivnom zanimanju koje jamči sigurno zaposlenje – rekla je glasnogovornica.