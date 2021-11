Policajci u Trilju pristali na testiranje i vratili se na posao

Kako doznaje Dalmatinski portal u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, svih 19 policajaca PGP Trilj, koji početkom tjedna zbog nedostatka covid potvrde nisu ispunili uvjet da pristupe na posao, u međuvremenu su se testirali te tako otklonili zapreku za nastavak rada u službi.

Podršku policajcima koji su prije par dana ostali ispred postaje dali su građani koji se protive covid potvrdama i sinjski gradonačelnik Miro Bulj, no 'pobuna' protiv covid potvrda u Policijskoj upravi brzo je neutralizirana.

Dvanaest policajaca koji u utorak nisu preuzeli smjenu jer nisu imali covid potvrde, jutros rade.

Probleme s testiranjem policajaca za HRT je komentirao i predsjednik Sindikata policije Hrvatske, Dubravko Jagić.

- Mi nemamo dovoljno mjesta za testiranja pogotovo za službenike u ruralnim krajevima. Moram reći da je procijepljenost ili preboljenje od COVID-a, policijskih službenika od 72-74 posto, rekao je.



Jagić naglašava kako se nedolazak na posao evidentira svima i to na način da se do četiri dana tretira kao kršenje radne obveze, a peti dan "po sili zakona" slijedi otkaz, no ističe kako vjeruje da se to neće događati "svi radnici imaju svijest i razum"



Naglašava kako se sustav nije pripremio u mjeri kojoj je trebao pripremiti.

