Policajac uhićen zbog napada na maloljetnika: Udario ga u glavu pred kolegom, obojica izbačena iz službe

Navršile su se 32. godine od pada Jajca i Pougarja

Svjedočanstva o padu Jajca: Ranjeni i krv posvuda, Srbi pale sve pred sobom, hrvatski branitelji spašavaju civile

Otpor srpskom agresoru uspijevamo pružati sve do sredine kolovoza, do Velike Gospe. Tada se povlačimo prema Jajcu sve do pada najprije Jajca krajem listopada, a potom i Dobretića početkom studenog 1992. godine - ispričao je jedan od glavnih organizatora obrane Pougarja