'Pokušali su me ubiti, a hotel ništa!': Saša Mirković se vratio na mjesto napada i suočio s radnicom hotela

Prije nešto više od dva tjedna, Saša Mirković, direktor i vlasnik Hype televizije, brutalno je pretučen ispred hotela u Zagrebu gdje je zadobio teške tjelesne ozljede, uključujući i prijelom ruke na tri mjesta. Nakon incidenta je hitno operiran u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a sada se, nakon prve faze oporavka, vratio na mjesto događaja i opisao kako je došlo do napada, piše Kurir. – Možete vidjeti sam ulaz u hotel. Od ovog mjesta, ruba gdje smo stajali, do ulaza u hotel ima točno pet koraka. Dakle, nikoga nema ispred hotela, nema nikakvog osiguranja, i hotel je vrlo nesiguran. Meni se ovdje dogodilo da sam gotovo bio ubijen od strane Velibora Popovića Popa, i to udarcem s leđa. On je stajao negdje ovdje, ja sam zakoračio, uzeo torbicu sa stražnjeg sjedala automobila, zatvorio vrata i krenuo. Pitao me želi li popričati, rekao sam da možemo, pokazao prema vratima, napravio još jedan korak i negdje ovdje dobio sam udarac, nakon čega je uslijedilo udaranje nogama, i na kraju završni udarac u glavu s kojim me pokušao ubiti – tim mi je udarcem slomio ruku - opisao je.

– Danas sam u Zagrebu, na vađenju konaca. Hvala puno cijelom timu Kliničkog bolničkog centra Rebro, i posebno doktoru koji mi je spasio ruku. Sada slijedi fizikalna terapija, a u međuvremenu policija i državno odvjetništvo traže napadača. Za mene, a vjerujem i za nadležne institucije, ovo je bio pokušaj ubojstva. Sad ulazim u hotel jer želim dobiti račun koji tada nisam mogao uzeti – rekao je Saša, koji je potom ušao u hotel i snimao razgovor s osobljem. – Dobar dan, ja sam Saša Mirković, bio sam gost vašeg hotela 10. svibnja, kada mi se dogodio pokušaj ubojstva, pa vas molim da mi izdate račun koji sam uredno platio. Hvala vam – rekao je Mirković, na što ga je recepcionarka zamolila da prestane snimati.

– Zašto nije dopušteno snimanje? Kako nije dopušteno snimanje kad sam ja snimljen iz hotela kako ležim? U međuvremenu, moram vas obavijestiti da me nitko iz hotela nije kontaktirao, osim jedne isprike putem e-maila u kojem su naveli da su pozvali hitnu pomoć. Dakle, nisam doživio da mi pruže pomoć u tom trenutku, dok sam ležao na podu, a čovjek me udarao nogama, nakon što me prethodno udario s leđa – objasnio je Mirković. Nedavno je najavio tužbu protiv hotela ispred kojeg se dogodio napad, jer smatra da nisu osigurali odgovarajuću zaštitu gostiju.

– Hotel se nalazi u centru Zagreba, a nitko nije bio vani punih petnaest minuta. To je velika sramota – rekao je za medije. Inače, Mirković trenutno surađuje s Acom Lukasom, Miroslavom Ilićem i Mirom Škorić. Bio je menadžer Mariji Šerifović kada je pobijedila na Eurosongu 2007. godine, a surađivao je i s mnogim zvijezdama s prostora bivše Jugoslavije, među kojima su Magazin, Boris Novković, Vlado Kalember, Toše Proeski, Zdravko Čolić, Željko Joksimović i mnogi drugi.