Pokraj Iloka otvorila se misteriozna rupa: 'Duboka je pet metara, sav suncokret nam je spaljen'

Područje Bapske, sela nedaleko od Iloka, i ranije je bilo pogađano jakim nevremenom, ali nitko od mještana ne sjeća se slučaja kakav je zabilježen prošlog utorka, prije gotovo tjedan dana. Toga dana taj dio Hrvatske pogodilo je jako nevrijeme praćeno grmljavinom. U jednom trenutku začuo se jak udar koji je bio dosta snažniji i glasniji od svih prije toga.

– Sve je se zatreslo i znali smo da je grom ili munja udario negdje blizu. Tada nismo ni pomislili da je „meta“ zapravo bila naša njiva zasađena suncokretom. Ubrzo smo se iz prve ruke upoznali sa snagom prirode i koliko je ona zapravo moćna – kaže nam Ljiljana Kolarec prisjećajući se događaja.

Tek sutradan, kada je obiteljski prijatelj otišao do njiva da vidi je li bilo leda i kakve štete, nazvao je supruga i pitao s čime je prskao suncokret jer se na jednom dijelu polja počeo sušiti. Na polje je otišao i suprug kada su pronašli rupu u zemlji oko koje je sve bilo spaljeno.

– Rupa je širine desetak centimetara, a dubine je, koliko smo mi uspjeli izmjeriti s olovom i najlonom za pecanje, pet metara. Možda je i dublje jer ta rupa krivuda pa je vrlo lako moguće da nismo uspjeli doći do dna – pojašnjava Kolarec.

Dodaje i kako oko te novonastale rupe u tlu nema suncokreta, a i sva zemlja u okolici nekako je drukčije strukture i ispreturana. Lišće suncokreta u okolici odozdo je crno, što pokazuje da je na neki način sprženo. Dodatni problem jest što se sušenje posađenoga suncokreta nastavlja i dalje iako je od udara prošlo gotovo tjedan dana. Sada je zbog ovoga događaja pogođeno područje polja površine jednoga nogometnog igrališta.

– To je bilo u utorak, a mi smo jučer i danas primijetili kako se taj krug osušenoga suncokreta nastavlja i dalje. Očigledno je da je ovdje došlo do baš velikog pražnjenja energije, što su mi rekli i neki stručnjaci kojima sam se obratila. Pokušala sam malo guglati pa da vidim što se to dogodi, kako dolazi do ovakvih rupa u zemlji i slično, ali nisam ništa našla. Baš zato bih volio da netko dođe i istraži što se ovdje dogodilo i zašto je grom, munja ili što već udario baš u ovo poje. Sve ukazuje na to, da je kojim slučajem netko bio na zemlji, možda bi i izgubio život – kaže Kolarec.

U međuvremenu su im se javili brojni ljudi s raznim mišljenjima što se zapravo toga utorka dogodilo na njihovu polju. Neki kažu da je bio udar grom, a drugi udar munje, a ima i onih koji govore da je možda sve to rezultat udara malog meteorita. Javili su se i oni koji smatraju kako se u ispod plodne zemlje nalazi nekakva ruda koja je privukla udar.

Podsjetila je i kako je njen suprug kao dijete doživio slično iskustvo kada je s roditeljima radio na polju. Došlo je do nevremena, počelo grmjeti pa su se svi skrili ispod prikolice na polju. Po riječima Kolarec ubrzo je udario grom u polje kada je također nastala rupa u tlu ali puno plića jer se dno moglo dohvatiti rukom.

-Godinama poslije na tome dijelu polja ništa nije raslo. Strahujemo kako će se to dogoditi i ovaj put jer vidimo da je zemlja na dijelu polja gdje je došlo do udara drugačija. Imam dojam kako je ona i dalje nekako vruća i da se sve okolo suši, zaključila je Kolarec.