Spektakl Survivor preselio u Dubrovnik: Nestalo Srba pa se mlate Hrvati

SUBOTA, 27.7.

Posljednji derbi partizansko-ustaškog prvenstva odigran je u Srbu. Navijačkih nereda nije bilo, jer policija navijačima popularnih “Crnih” nije dozvolila ulazak na tribine. Keleminčevi “Crni” su službeno uložili prigovor tvrdeći da za Pupovčeve “Crvene” zapravo igraju igrači, na ovom području ugašenih četnika. Predsjednik komisije je ugledni internacionalac Jolly Manoli, koji je igrao za sve domaće klubove u povijesti.

NEDJELJA, 28.7.

Kakvo bi to bilo ljeto bez ozbiljnog požara? Evo gori oko Šibenika, fotoreporteri kruže oko vatrogasaca i kako koji od umora ubije oko iza cisterne, odmah ga se stavlja na naslovnicu. Momci s brentačom na leđima i vatrogasnim šmrkom u ruci, posao su odradili rutinski, kuće su obranjene. Konačno je i policija nešto napravila. Izgleda da je požar podmetnut i da se obruč oko piromana steže. Ajde da i to vidimo.

PONEDJELJAK, 29.7.

U životu građanke iz Šibenika bio je to još jedan običan radni dan. Nakon jutarnje higijene, popila je kavu, obukla finu haljinu, našminkala se, počešljala i krenula na posao. Kao i obično, svratila je u prodavaonicu, kupila cigarete, bocu Jane i kocke za potpalu rodnog kraja. Zapalila je šumu, sjela na svoje radno mjesto na naplatnim kućicama i čekala da pakleni oganj proždre njen dragi zavičaj. Nije joj bilo prvi put.

UTORAK, 30.7.

Korčula je konsternirana! Došao im u posjetu naš Plenki, pioniri su mahali zastavicama, žuljevite ruke radnika i seljaka složno su pljeskale, Branku Bačiću su se grudi od ponosa toliko napele, da ga je Dube Šuica morala smirivati da ne eksplodira od ganuća, a onda se pojavio atentator s papirom na kojem je pisalo – Ćaća! Srećom, jake snage našeg redarstva, ubrzo su otklonile prijetnju i dušmana odvele u gulag.

SRIJEDA, 31.7.

Bezbožnici i masoni, komunističke piskarala, provokatori, masoni i izdajnici, kao što je poznato, ne miruju. Ništa im sveto nije. Uhvatili se nesretne vidjelice Mirjane, koja je u Sućurju sklepala malu kućicu za odmor i samo malo promijenila svijet kakvim ga je Bog stvorio, popločavši malo zericu obale. Normalno, kako je žene u stalno u nekim drugim dimenzijama, nije se zamarala dozvolama i zakonima.

ČETVRTAK, 1.8.

Popularni turistički spektakl Survivor, preselio se u Dubrovnik. Nakon što je za mlaćenje nestalo Srba sezonaca, prešlo se na Hrvate. Mladi Slavonci jutro su dočekali bez zubi, ali zato s posjekotinama po tijelu. Par dana prije, mladi Francuz je u Splitu ostao bez uha, kojim se kanibalski poslužio ljubomorni domorodac. Dogodine će se HTZ reklamirati sloganom: “Što ste došli kad ste znali da ste ovdje naje...”

PETAK, 2.8.

Nakon Domovinskog rata i onoga što je čovjek čovjeku u njemu znao napraviti, glupo je napisati da se neki zločin ne može zamisliti. Međutim, Kajzerica nas zaista ostavlja bez riječi. Ubiti tri žene, dva muškarca i jedno dijete, krenuti u masakr zbog patološke ljubomore prema ženi koja je prije dva mjeseca rodila bebu? Srce to ne može prihvatiti, um to ne može razumjeti i nema suza koje to mogu isplakati.