Nismo se morali upoznavati. Znamo se čitavog života, samo smo se trebali sresti i prepoznati – da se baš njoj to dogodilo s Igorom Nađom, 35-godišnja Maja Tojagić priznala je svojim prijateljima na društvenim mrežama niti mjesec dana prije nego što se par na ljeto 2017. zaručio. Prohodali su godinu dana ranije, a sve je počelo, prepričavaju poznanici tragično ubijene majke desetogodišnjeg dječaka Paula i dvomjesečne bebe, dosta intenzivno.

Djed i unuk pravi tim

– Maja je maserka i upravo je tako upoznala Igora, preko posla. Nije to baš bila ljubav na prvi pogled, ali on je uporno dolazio na masaže dok ona nije “popustila”. Doduše, nekako su i kliknuli. Ona je uvijek voljela društvo, ali bila je dosta oprezna s muškarcima zbog svog djeteta – govori nam poznanica Maje Tojagić pa ističe kako je upravo ona bila ta koja je zapravo zarađivala za čitavu obitelj. U kući u Cimermanovoj 2, u kojoj je Igor Nađ u nezapamćenom pokolju život oduzeo čitavoj jednoj obitelji, mlada je majka živjela sa sestrom Josipom, majkom Filjkom i ocem Dragomirom te s dvojicom sinova. Otac Drago, govore susjedi, imao je pečenjarnicu, ali u njoj bi se uglavnom pekli odojci za blagdane, dok je Josipa bila nezaposlena.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Neko vrijeme često je dolazio i Igor, tu je čak prijavljen i njegov biznis s vožnjama, ali u posljednje je vrijeme navraćao sve rjeđe. Zapravo, dolasci su se prorijedili nekako u vrijeme kad je Maja ostala trudna – razdoblja unatrag otprilike godine dana prisjetio se jedan od susjeda Tojagićevih sa zagrebačke Kajzerice. Dobra obitelj, opis je to koji su najčešće koristili stanari kvarta uz Savu za svoje susjede, s tim da su posebno isticali djeda Dragu i desetogodišnjeg Paula kao simpatične i vesele, ali i kao “pravi tim”. Djed je unuka, prepričavali su nam, vodio u školu, a nerijetko su ih viđali i u igri. S druge strane, ističu na Kajzerici, Tojagići su možda samo naizgled bili sretni.

– Živjeli su u dosta lošim uvjetima, zatražili su čak pomoć i od mjesnog odbora u nekom periodu. A kako je samo ta starija kći zarađivala masažama, teško su se pokrivali. Čini mi se, doduše, da je Maja primala neku alimentaciju za Paula jer njegov otac radi u Njemačkoj – kazala nam je jedna od susjeda koja je poznavala obitelj Tojagić. A znala je, govori, i Davora Paušaka, Josipina partnera, kojeg je Igor Nađ također preksinoć hladnokrvno smaknuo.

– On je živio s roditeljima u maloj zgradi, također ovdje na Kajzerici. Zapravo, svega petstotinjak metara od Cimermanove 2, adresi na kojoj se dogodilo ubojstvo. Sin je jedinac svojih roditelja, a kakva je bol to bila kad je policija javila da Davora nema, možete samo zamisliti. Po cijeloj su se Kajzerici čuli krikovi majke – kazao nam je jedan od stanara III. Podbrežja, koji nije propustio istaknuti ni kako mu se ubojica Igor Nađ, kojeg je znao iz viđenja, nikada nije sviđao.

– Koliko sam čuo, nitko u kvartu nije ga baš volio. Nekad prije bavio se dilanjem droge u kojoj je i uživao, ali je li to istina, ne mogu točno reći. Znam samo da mi je oduvijek bio sumnjiv – kazao nam je susjed Tojagićevih. A sam Igor Nađ, koji je ubio dvije sestre, njihove majku i oca, sina osnovnoškolca svoje zaručnice te dečka svoje buduće šogorice, a poštedio samo svog dvomjesečnog sina, u Zagreb je navodno stigao u vrijeme rata iz Slavonije, iz koje je ovaj 36-godišnjak porijeklom. Rođen je u Vukovaru i do početka Domovinskog rata živio je u obližnjem selu Petrovcima. Ondje, međutim, Nađa ne zna nitko jer poslije rata u selu se, govore, nije pojavljivao. Povremeno su, doduše, znali sresti njegova brata, ali ni on ne živi u Slavoniji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Za oca Igor Nađ nije želio ni čuti jer se on poslije rata razveo od njegove majke i oženio svojom prvom ljubavi s kojom je otišao živjeti u inozemstvo – govore u Petrovcima, gdje kažu i kako ne znaju gdje mu živi majka niti je li u bilo kakvom kontaktu s njom.

Dobio licenciju za tvrtku

U metropoli, govore njegovi poznanici, bavio se uglavnom “mutnim poslovima”, a u posljednje je vrijeme svojom Škodom, kojom je i bježao nakon ubojstva, obavljao usluge taksi-prijevoza. U ožujku ove godine osnovao je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom od 20 kuna. Naziv tvrtke je Juri žuri j.d.o.o., a registrirana je za više djelatnosti, od prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu do skladištenja robe. Direktor tvrtke je upravo Igor Nađ, dok joj je sjedište na istoj adresi na kojoj je ubojica života lišio šest osoba, među kojima je jedan dječak. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kazali su nam jučer kako Juri žuri ima ishođenu licenciju od Republike Hrvatske, odnosno Grada Zagreba za unutarnji javni cestovni prijevoz te ima upisanu i vrstu prijevoza, a to je autotaksi-prijevoz.

U Ministarstvu doznajemo i da nije bilo evidentiranih kazni na tvrtku Igora Nađa, koji je bio i Uberov partner vozač, ali kako neslužbeno doznajemo, vrlo kratko razdoblje. Usto, prema neslužbenim informacijama, preko Uberove platforme imao je svega nekoliko vožnji dnevno što nije bilo dovoljno da zaradi plaću, dok Bolt nije koristio, a nije bio ni dio udruženja Radio Taxi Zagreb.

Osim što je imao problema s drogom, kako govore njegovi susjedi, imao je i s prekršajima. Na Trešnjevci 2016. godine policija ga je evidentirala pri kršenju javnog reda i mira, a pet godina ranije, objasnio je jučer načelnik PU zagrebačke Marko Rašić, na adresi Cimermanova 2 također je bilo jedno postupanje, ali ono nema veze s događajima preksinoć. Razdoblje je to u kojem se Nađ i Tojagići još nisu ni upoznali.

– Nije toj obitelji nikad bilo lako. Žao mi je što je Maja baš Igora odabrala jer mnogi su joj se udvarali. Ali nikada iz te kuće nismo čuli nikakvu buku, bilo kakvo svađanje. Do, eto, prekjučer – hitaca iz pištolja, koji je Nađ posjedovao ilegalno, prisjetio se jedan od susjeda s Kajzerice, koji je i preksinoć u šoku gledao kako se iz Cimermanove 2 odvoze vreće s tijelima. Svojoj partnerici Maji, njezinu sinu Paulu, roditeljima Filjki i Dragomiru te sestri Josipi i njezinu partneru Davoru Nađ je, podsjetimo, presudio preksinoć oko 21.30 sati, nakon čega je pobjegao te, umjesto da se preda policiji, hicem iz istog pištolja i sebe lišio života. Preživio je, podsjetimo, samo dvomjesečni dječačić, sin Maje Tojagić i Igora Nađa, koji se trenutačno nalazi u Domu za nezbrinutu djecu u Nazorovoj.