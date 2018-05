Pogledajte koje trgovine oko vas rade danas i do kada

Većina trgovina radit će danas, na blagdan Tijelova, po uobičajenom rasporedu za četvrtak, dok će pojedini primijeniti nedjeljno radno vrijeme.

Trgovine Konzuma, najvećeg hrvatskog maloprodajnog lanca na Tijelovo uglavnom rade kao i nedjeljom, do 12 i 13 sati. No postoje iznimke, neke trgovine rade čak do 21 sat, donosi Tportal.

Ovdje možete pogledati kako radi vama najbliža trgovina.

Sve prodavaonice Lidla danas će raditi od sedam ili osam sati ujutro, a vrata zatvaraju u 18 ili 21 sat, ovisno od lokacije.

Popis trgovina s detaljima radnih vremena pronađite ovdje.

Manje prodavaonice Spara na Tijelovo rade skraćeno, do 14 sati, a velike su otvorene do 20 ili 21 sat.

Radno vrijeme razlikuje se od poslovnice do poslovnice, a kako radi vama najbliža možete provjeriti ovdje.

Svi prodajni centri Plodina na Tijelovo radit će do 22 sata.

Prodajni centri Kauflanda rade kao nedjeljom, otvaraju u 7 ili 8 sati, neki su otvoreni do 20, a neki do 21 sat.

Kako radi vama najbliža poslovnica Kauflanda možete pogledati ovdje.

Radno vrijeme svih ostalih trgovina možete pogledati ovdje na Tportalu.