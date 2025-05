Podmetnut požar na kući pokojne princeze Diane, shrvani brat objavio fotografije: 'Zaprepašten sam'

Podmetnut je požar na imanju Althorp, domu pokojne princeze Diane. Diana je živjela u Althorpu od razvoda svojih roditelja do braka s princom od Walesa, sada kraljem Charlesom. Njezin brat, Charles Spencer, objavio je vijest o požaru na imanju u Northamptonshireu. "Zaprepašten sam saznanjem", kazao je te dodao kako je kuća u tom trenutku bila nenastanjena. Zahvalio je Vatrogasnoj službi Northamptonshirea što su "dali sve od sebe", dodavši: "Tako je tužno da bi itko pomislio da je ovo zabavna stvar za učiniti."

Više detalja o uništenju imovine pružio je dugogodišnji glavni čuvar imanja Adey Greeno. "Seoska kuća koju smo sinoć izgubili zbog namjernog čina vandalizma sada je morala biti sravnjena sa zemljom iz sigurnosnih razloga. Tako tužno."

Veličanstvena kuća Althorp sjedište je obitelji Spencer od 16. stoljeća. Imanje od 13.000 hektara bilo je dom Diane i Charlesa te njihovih sestara Lady Jane Fellowes i Lady Sarah McCorquodale, prenosi Daily Mail.

Stunned to learn that one of ⁦@AlthorpHouse⁩’s farmhouses - fortunately, unoccupied at the time - was apparently burnt down by vandals last night. With thanks to ⁦@northantsfire⁩ for doing their very best.

So very sad that anyone would think this a fun thing to do. pic.twitter.com/lYyvkzJLnA