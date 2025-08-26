Počela izrada istražne geotermalne bušotine u Babinoj Gredi!

Naime, ENNA Geo kroz projektnu tvrtku Geo Power Babina Greda razvija projekt geotermalne elektrane za proizvodnju električne energije u Babinoj Gredi, priključne snage 15 MWe. Na istražnom polju geotermalne vode u Babinoj Gredi započela je izrada istražne bušotine. Plan je kroz idućih 110 dana izraditi geotermalnu bušotinu do čak 3850 metara dubine te provesti proizvodno testiranje s očekivanim protokom geotermalne vode od 110 litara u sekundi te temperaturom od 170 Celzijevih stupnjeva. Vrijednost ulaganja u ovu istražnu bušotinu iznosi 11 milijuna eura. U Babinoj Gredi u planu je izrada još tri bušotine te gradnja geotermalne elektrane, a ukupna planirana vrijednost investicije je 100 milijuna eura.

„Proces izrade bušotine je vrlo zahtjevan i skup. Rizici su veliki i vrlo je malo investitora koji su ih spremni nositi i koji su sposobni realizirati ovakve projekte.“ istaknula je Ivana Meašić, direktorica tvrtke ENNA GEO. Iz Vukovarsko-srijemske županije, Enni koja financira ovaj projekt poželjeli su sreću u potvrđivanju iskoristivosti ležišta, dok je državni tajnik Vedran Špehar ovakve projekte proizvodnje energije iz obnovljivih izvora nazvao imperativom za RH, osobito posljednjih nekoliko godina. Josip Krnić, načelnik općine Babina Greda istaknuo je kako općina već 30 godina sanja ovu investiciju koja se napokon ostvaruje.

Foto: ENNA Grupa

Prema trenutnim saznanjima, u Babinoj Gredi postoje dva ležišta geotermalne vode te postoji potencijal za komercijalnu proizvodnju električne energije i korištenje preostale toplinske energije za industrijske pogone i stakleničku proizvodnju voća i povrća.

Geotermalne elektrane najviše od svih obnovljivih izvora vraćaju lokalnoj zajednici jer otvaraju nova radna mjesta, a investitori su dužni dio prihoda vratiti općini, županiji i državi. Za svoj rad zauzimaju vrlo malu površinu; primjerice geotermalna elektrana u odnosu na solarnu elektranu iste priključne snage zauzima deset puta manju površinu. Pritom geotermalne elektrane ne zagađuju okoliš i ne proizvode otpad koji bi trebalo zbrinjavati. Istodobno, donose niz prednosti za stabilnost elektroenergetskog sustava s obzirom da proizvode energiju gotovo bez prestanka (danju i noću), proizvodnja im ne ovisi o vremenskim uvjetima (sunce, vjetar) te imaju veliku fleksibilnost jer mogu spuštati i dizati proizvodnju električne energije sa 100 na 30 posto kapaciteta čime mogu doprinijeti uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

ENNA grupa prepoznala je veliki potencijal za ulaganje u projekte povezane s geotermalnom energijom u Hrvatskoj. Uz projekt Geo Power Babina Greda, ENNA razvija i projekt geotermalne elektrane Geo Power Zagocha kod Slatine.

Ulaganjima u projekte geotermalnih elektrana Zagocha i Babina Greda, ENNA grupa pozicionira se kao lider u području obnovljivih izvora u Hrvatskoj, a ovi projekti ne samo da pridonose zelenoj tranziciji i smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima, već imaju i strateški značaj jer omogućuju domaću proizvodnju električne energije iz stalno dostupnog, vlastitog resursa.