Plenković opleo po Penavi i DP: To je maksimalna politizacija na rubu provokacije sa željom za nekim incidentom

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u četvrtak da su stavovi vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave oko Kolone sjećanja maksimalna politizacija na rubu provokacije sa željom nekog incidenta, poručivši kako nije prihvatljivo raditi selekciju tko može, a tko ne može doći. Plenković je nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a rekao novinarima da nema skoro nikoga u javnosti tko je podržao Penavine inicijative i plakat za Dan sjećanja u Vukovaru.

Priznao je i kako mu je posebno zasmetalo što Penava optužuje ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda, koji je učinio velike napore, da je sada ukrao Kolonu u Vukovaru, a nije lani ili prije.

"Jedna bespredmetna teza koja sintetizira politiku njega i cijele te stranke (Domovinski pokret), a to je maksimalna politizacija na rubu provokacije sa željom za nekim incidentom. To jedino tako doživljavam jer Vukovar je grad prema kojem osjećaj imaju svi Hrvati", naveo je Plenković.

Raditi neku selekciju na način kako bi Penava htio - tko će doći, tko ne može, a tko može doći, tko je dobrodošao, a tko nije - jednostavno ne može proći i to nije niti na bilo koji način prihvatljivo, dodao je.

Sutra se održava sjednica Vijeća za domovinski pijetet u povodu pripreme obilježavanja Dana sjećanja, na koju je Penava rekao da neće doći, a Plenković je ocijenio kako to pokazuje o kakvom stavu se radi. Govoreći o postrojbama HOS-a, za koje je Penava rekao kako mnogima smetaju, Plenković je podsjetio kako su uvrštene u zakon još 2017. kao jedna od postrojbi koja je sudjelovala u Domovinskom ratu i branila Hrvatsku, dodavši kako su oni stalno u Vukovaru.

"Tu nema nikakvih dilema. Ovo je sve na neki način uvjetovano politizacijom s pogledom na izbore iduće godine i nešto što je nažalost očekivano, ali u potpunosti nepotrebno, neprihvatljivo, neprimjereno", naveo je premijer. Također je dodao je i da ako netko koristi Jean-Michellea Nicoliera u političke svrhe, to je onda Domovinski pokret.

Upitan mogu li se dogoditi dvije kolone ako dođe do toga da će Penava ustrajati na svojoj viziji nakon što Vijeće izađe sa svojim vizijama obilježavanja, Plenković je rekao kako bi dvije kolone bile sramota za žrtvu hrvatskih branitelja i Hrvatsku, a ne bi bilo dobro ni za Vukovar.

"Ne vidim zašto bi se to dogodilo, onaj koji to bude pokrenuo i inicirao takvu jednu situaciju, ako je bude, snosit će za to političku odgovornost", poručio je.

