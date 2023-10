Plenković o Milanoviću: On stvarno ima jako puno vremena, stigne detaljno pratiti replike u Saboru

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ovog je ponedjeljka sudjelovao će na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 20. obljetnice Didakovih dana. Svečanost je započela u 11 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu, nakon čega je premijer dao izjave za medije.

Na samom početku se osvrnuo na najave o pojeftinjenju goriva, a potom i na napade Hamasa u Izraelu.

- Snažno smo osudili napade Hamasa, smatramo da je to izrazito loš potez koji će dati destabilizaciju na cijelom Bliskom Istoku. Ovo su napadi gotovo bez presedana. Sutra se u Hrvatsku vraća ostatak hrvatskih hodočasnika - poručio je na početku, a kasnije kazao kako se danas ukrcava dio hodočasnika.

Što se tiče izjava predsjednika Zorana Milanovića koji mu je poručio da ''zadrži tintu jer će mu trebati kad će potpisivati smjene'', premijer je poručio kako on ''ima puno vremena detaljno pratiti rasprave u Saboru''.

>> VIDEO Milanović: Neka Plenković tintu zadrži, trebat će mu za smjene. Lijenost? Što bi bilo da sam marljiv

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Njegov potez ne samo da je presedan. Dok je on bio premijer, 13 puta je predsjednik Josipović potpisao zakone koje je njegova većina izglasavala u Saboru. To je praksa koju Hrvatska poznaje. Predsjednik u roku od osam dana promovira zakone, to je njegovo pravo, ali to je njegov maksimalan zakonski rok - komentirao je, dodajući kako je zadnja situacija kada je predsjednik potpisivao zakone bila u lipnju kada je Sabor donio Zakon o socijalnoj skrbi.

POVEZANI ČLANCI:

- Milanoviću tada nije bio problem potpisati taj Zakon. Vratimo se na razlog zašto je zakonodavac želio da zakon stupi na snagu 1. listopada. Zakon je prošao dva čitanja, nikakva hitna procedura, prilagođen je temeljnom zahtjevu. Sabor je glasovanje održao na vrijeme tako da je teza Milanovića apsolutna laž. On jako voli lagati. Bitno je i da se ulovio bilance, čak nas je optužio da smo najgori u EU. Nije mogao ljepše izabrati - objasnio je Plenković te objasnio kakva je ''Milanovićeva bilanca''.

- Dobio je izbore za što je najzaslužniji Sanader, pa je već iduće izbore odigrao egal, a njegovi nasljednici su izgubili 25 razlike. Potom je predsjednik postao zbog Škore kome su glasovi otišli, a mogli su Kolindi. Milanovićeve izjave o Schengenu su potpuno relativizirane, a njegovi stavovi o ruskoj agresiji su proruski. Na NATO summitu se hvali da se nije rukovao sa Zelenskim, a u UN-u Ukrajinu niti nije spomenuo. Kada je bila korona, govorio je da je to karijes. Sada na kraju radi potez koji ima samo za cilj političku opstrukciju - poručio je.

Zanimljiva je medijska percepcija, kazao je Plenković dodajući kako je ''potpuno nebitno'' što su se rukovali Banožić i Milanović.

- Zakon ćemo opet uputiti, opet će biti izglasan i stupit će na snagu, no mi ćemo izgubiti vrijeme i raspravljati o onome o čemu smo raspravljali - kazao je Plenković te nastavio o razlikama između rasta gospodarstva Hrvatske u doba Milanovića i u doba njegovog premijerskog mandata.

POVEZANI ČLANCI:

- Mandat mu je bio apsolutno prazan, a ima obraza govoriti nama o bilanci - zaključio je. Plenković se osvrnuo i na jučerašnju izjavu za medije Milanovića koji je odbio odgovoriti na pitanje novinara. Kako je kazao, da je to on napravio, već bi se ''oglasilo Hrvatsko novinarsko društvo'', a onda je potom počeo i objašnjavati novinarima kako nisu ''solidarni''.

- Nije reagirala ni gospođa Sever koja tvita kako meni stoji kravata, a danas samo 'dobro jutro'. Ništa. Kako je to moguće? To je njegova ozbiljna sramota, ali i velika sramota svih kuća koje tome ne pridodaju pozornost. Čovjek napadne vašeg kolegu, a to nitko nigdje ne spominje - kazao je Plenković novinarima, na što su novinari protestirali.

Na pitanje za komentar o izjavama Ivana Anušića, zamjenika predsjednika HDZ-a, koji je poručio kako ''šef HEP-a Frane Barbarić nanosi štetu HDZ-u'', Plenković je objasnio:

- Nisam gledao njegov intervju. Mogao je o tome nešto reći na jednim od sastanaka, nisam ga vidio nigdje na predsjedništvu. Svi u HDZ-u imaju pravo reći što žele. Nikada mi ništa nije rekao oko te teme. Ja sam Barbariću rekao da on to mora riješiti pravno, a očekujem i od njega da se o tome oglasi. Nitko od vas se nije zapitao ili tražio inicijativu da se plaća tržišnu cijenu struje ili plina. Važno je da HEP bude solidaran i to je napravljeno. Način na koji smo mi to učinili bi drugi u EU bili vrlo sretni - poručio je.

>> VIDEO Uplakana trudna radnica Drava Internationala: 'Kamo ću se ja vratiti ako se zatvori''