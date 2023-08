VIDEO Plenković odgovorio na prozivke zbog uhićenja pripadnika HOS-a: 'Valjda je i kiša radi mene'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Sinju je dao izjavu za medije u kojoj je istaknuo kako se veseli gledati današnju 308. Sinjsku Alku. "Mislim da se trkalište obnavlja, svima želim uspjeh i da najbolji pobijedi", naveo je premjer.

Na Alku danas stiže i predsjednik Zoran Milanović, a dvojica čelnika države jučer su se susrela i u Kninu. S obzirom na jučerašnji susret, Plenković je odgovorio slijedi li među njima dvojicom zatopljenje odnosa.

VIDEO Andrej Plenković u Sinju (snimila Slavica Vuković)

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Uvijek se kulturno pozdravljamo na Oluji, ali i na Alci. Usuglasili smo prijedlog kandidata za ravnatelja VSOA-e. Ja sam svoj dio papira potpisao, očekujem da i on to napravi. Četiri su radna dana do četvrtka, očekujem da će to biti u redu", naveo je Plenković.

"Sva imenova u sustavu Oružanih snaga idu po drugoj proceduri. Ja se u ovih sedam godina nikada nisam bavio tim odlukama, Vlada ih ne donosi. Za mene je samo bitna VSOA. Sve drugo će se paralelno riješiti. Postoji zakonska procedura", kaže još o toj temi te pojašnjava kako sve drugo nema veze s Vladom.

VEZANI ČLANCI:

Premijer Plenković kaže kako će Hrvatska vojska uputiti helikopter u Sloveniju koji će pomagati nositi barijere. "Nastojat ćemo pomoći Sloveniji u oporavku od strašnih poplava", ističe. Dotakao se i teme jučerašnjeg uhićenja pripadnika HOS-a.

"To nema veze s politikom. To je odluka policije u tom trenutku", rekao je te komentirao prozivke oporbe: "Valjda je sada i kiša radi mene".

Govoreći o Sinju, još je naveo: "Meni je drago da Vlade pomaže Sinj, vratili smo HV u Sinj, radi se aglomeracija, izgradili su se rotori... Pomažemo Sinj kao svaki drugi grad. Svatko radi u svom stilu i ono što je".

GALERIJA Državni vrh i brojni uzvanici stigli u Sinj na 308. Alku