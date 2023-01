Je li ovo novi Plenkovićev ministar za obnovu? Jutros stigao u Vladu, dosad ga je odbijao

Nakon što je premijer Andrej Plenković uoči obljetnice potresa na Baniji izjavio kako je nezadovoljan obnovom koja je nestvarno spora, raspravlja se u javnosti, ali i unutar HDZ-a o poziciji ministra Ivana Paladine.

Kako je Večernji list i objavio dva dana prije kraja prošle godine, zbog sporosti dinamike obnove i kaosa nakon potresa na Banovini moguća će biti smjena još jednog nadležnog ministra, a koji je na poziciju došao početkom ožujka, i to nakon uhićenja prethodnog ministra Dar​​​​​​​ka Horvata. Tema će biti aktualna i ovog tjedna, posebno nakon što je u javnost procurio prijedlog novog centraliziranog sustava obnove nakon potresa, koji je osmislio ministar Paladina. Zanimljiv je svakako tajming curenja ovog dokumenta, no to bi moglo ubrzati Plenkovićev potez micanja Paladine i izbora novog šefa resora koji dvije godine na Baniji vratio ljude iz kontejnera u kuće.

Tko su kandidati za novog ministra?

Neslužbeno se moglo čuti kako je Plenković i nakon odlaska Horvata te njegove inkriminacije kao i nedavno, dok je na čelu resora (i još uvijek je) Paladina, razgovarao o tom poslu s Josipom Škorićem, šefom Hrvatskih cesta iz Osijeka. N1 objavio je fotografiju njegovog dolaska u Banske dvore. Funkciju je dosad odbijao, a kako se može čuti, odbija i dalje. Na potezu su Plenković i partneri u Vladi...

VIDEO Paladina o nagađanjima o odlasku: "Izjava premijera je potpuno krivo protumačena"