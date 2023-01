'Nitko' i dalje najpopularniji političar u Hrvatskoj. Rejting HDZ-a u padu, ali i dalje je u prednosti

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) zadržala je u siječnju prednost pred političkom konkurencijom i bira ju 26,4% birača, no nakon dva mjeseca rasta, rejting joj pada za pola postotna boda. Pokazuje to CRO Demoskop kojeg u suradnji s Promocijom plus donosi RTL. Na drugom je mjestu SDP (14,8%), a Možemo (10,1%), s negativnom tendencijom, drži treće mjesto ispred MOST-a (9,1%) koji blago raste i Domovinskog pokreta (6,1%) koji u odnosu na prošlogodišnji siječanj bilježi najveći rast u odnosu na konkurenciju - od oko 2 i pol postotna boda.

Iza njih slijedi Centar s 3,0%, a u skupini stranka iznad jedan posto su Socijaldemokrati, Fokus, Radnička Fronta, Ključ Hrvatske, HSS, Suverenisti i IDS. Neodlučnih je više nego prošli mjesec, njih 16,3 posto.

Najpozitivniji političar i dalje je predsjednik Zoran Milanović (16,4%). U odnosu na početak prošle godine, popularnost mu se topi za 4 postotna boda. Na drugom mjestu je premijer Andrej Plenković kojeg pozitivnim vidi 15 posto građana. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević drži treće mjesto, a slijedi ga gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Među top pet pozitivaca ponovno je i Kolinda Grabar Kitarović. Najpopularniji političar, s 26,6%, i dalje je "Nitko".

Najnegativniji političar jest Andrej Plenković (27,8%), slijedi ga predsjednik Zoran Milanović (15,5%), a potom zastupnik Hrvoje Zekanović (3,6%).

Što se tiče ocjena za državni vrh, predsjednik je dobio trojku (2,89), Vlada dvojku (2,28), isto kao i Sabor (2,12). Iako tu nema promjena, ima u tome što godinu Hrvatska počinje optimističnije nego li je prošlu zaključila. U prosincu je 73 posto građana smatralo da idemo u pogrešnom smjeru – sada je 67,9 posto.

Istraživanje je provela agencija Promocija Plus ekskluzivno za RTL od 2. do 5. siječnja na uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka je +/- 2,7 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.