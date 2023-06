Plenković o novoj akciji USKOK-a: Nemam dojam da je to netko jako visoko rangiran

Premijer Andrej Plenković boravi u Istarskoj županiji. U općini Lupoglav pratio je vježbu "Sigurnost 23" , a potom će sudjelovati u Balama na Konferenciji "Izazovi zelene tranzicije 2023", na kojoj je predviđeno njegovo obraćanje. Potom će obići prvi Europski sajam modularnih i montažnih kuća. Na kraju će se susresti s gradonačelnikom Grada Pule Filipom Zoričićem i županom Borisom Miletićem.

Novinare je zanimalo što je povećanjem cijena hrane u Hrvatskoj. "Cijene proizvoda koje se donose na tržište, gdje god je Vlada snižavala PDV nije došlo do smanjenja cijena. To znači da se država odrekla dijela svojih prihoda i dala mogućnost da građani osjete pojeftinjenje cijena. Nije to tako uvijek bilo. Ako vidimo da dođe do neopravdanog povećanja cijena mi ćemo tražiti od Ministarstva gospodarstva da poduzme mjere", kazao je premijer.

Dodao je da je u Hrvatskoj inflacija u padu, a bilježi se gospodarski rast. Komentirao je novu akciju policije i USKOK-a kojom je obuhvaćeno više osoba koje se sumnjiče za primanje i davanje mita, a među njima je, prema neslužbenim informacijama, i pomoćnik ravnatelja Porezne uprave.

"Bilo kakvo primanje mita i koruptivne radnje su neprihvatljivi. Riječ je o Poreznoj upravi. Nemam dojam da je to netko jako visoko rangiran", kazao je.

