Plenković o Milanoviću: Djeluje mi malo patetično sa svim ovim napadima

Premijer Andrej Plenković komentirao je dnevnopolitičke događaje prije sjednice predsjedništva HDZ-a na kojoj se donosi odluka o nastavku provođenja unutarstranačkih izbora. Kazao je kako će datum izbora biti 22. studenog, a drugi krug u kojem će se birati članovi županijskih odbora 06. prosinca.

Upitan o ukidanju moratorija na ovrhe, rekao je: - U ovom kontekstu pokazali smo koliko smo učinili za naše sugrađane. Sutra ćemo predstaviti nove mjere koje će ići za spašavanje radnih mjesta. Vlada je u ovom vremenu učinila sve da naši građani dobivaju plaće.

Istaknuo je da se obveze ipak moraju plaćati, te dodao: - Postoje zaštićeni računi. To je vrlo važno i treba realno gledati na situaciju.

Osvrnuo se i na izjave koju je imao danas predsjednik Zoran Milanović u kojima ga je ga prozvao pitajući ga kojim je to izjavama i gestama 2016. posijao sjeme mržnje i agresije.

VIDEO: Milanović ponovno uzvratio Plenkoviću: “Ne znam što znači relativizirati funkciju predsjednika, to je vokabular iz Plenkovićeve maturalne radnje.”

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Znao on to jako dobro. To što se on pravi nevješt to je njegov problem. U ovom bizarnom ponašanju predsjednika Milanovića trebamo prepoznati tri točke. Prvo, njegove izjave su podrivale povjerenje u Vladu i u stožer poput njegove izjave u kojoj je usporedio koronavirus s karijesom. Mislim da nema nikoga u svijetu tko nije danas svjestan problema koronavirusa - naveo je.

- Potom njegove izjave u aferi Janaf protiv DORH-a i drugih institucija. Je l' tu problem što se ta tijela bore protiv korupcije? Ne vjerujem da je protiv, ali ima neki problem. Treće, napad na Markov trg. Taj događaj se revitalizirati i minimalizira, a to nije dobro - istaknuo je premijer.

Potvrdio je da ga je Milanović nazvao nakon napada na Markovom trgu, no i da nije to doživio kao potporu.

- Djeluje mi malo patetično sa svim ovim napadima - kazao je.

Komentirao je i Milanovićevu izjavu kako ne bi dao ni lipe za Inicijativu tri mora. Ustvrdio je kako su za nju zainteresirani čelnici drugih zemalja, te da Milanović ne šteti Hrvatskoj već samo sebi. Plenković je nadometnuo kako Inicijativa ima podršku Vlade.

Upitan o mogućnosti novog lockdowna, kazao je kako će to nastojati izbjeći pod svaku cijenu te je apelirao na sve jer je samokontrola dio rješenja.