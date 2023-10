Plenković o Anušiću: Tjednima ga nisam vidio na sastancima. Mogao je i tad reći svoj stav o Barbariću

Mandat mu je bio apsolutno prazan, a ima obraza govoriti nama o bilanci, poručio je premijer Andrej Plenković predsjedniku Zoranu Milanoviću koji se jučer ponovno obrušio na njega, i to nakon što nije potpisao Zakon o izbornim jedinicama. U novi nastavak sukoba na relaciji Pantovčak - Banski dvori Plenković je ovog ponedjeljka upleo i novinare pa u izjavama ih upitao ''kako je moguće'' da nitko nije reagirao na Milanovićev odnos prema medijima.

Osim toga, Plenković se dotaknuo i zamjenika čelnika HDZ-a i osječko-baranjskog župana Ivana Anušića koji je za Večernji list poručio kako je šef HEP-a Frane Barbarić ''nanosi štetu HDZ-u''. Te njegove izjave o šefu HEP-a čija je pozicija i dalje neizvjesna Plenković nije pročitao, poručio je novinarima, ali dodao kako je to Anušić mogao reći i na sastancima.

- Mogao je o tome nešto reći na jednim od sastanaka, nisam ga tjednima vidio nigdje na sastancima predsjedništva stranke. Svi u HDZ-u imaju pravo reći što žele. Nikada mi ništa nije rekao oko te teme - poručio je Plenković, a potom kratko i komentirao situaciju s Barbarićem kojem je otkriveno kako je bespravno gradio vilu s bazenom, braneći ga kako je HEP bio solidaran kada je trebalo.

- Ja sam Barbariću rekao da on to mora riješiti pravno, a očekujem i od njega da se o tome oglasi. Međutim, nitko od vas se nije zapitao ili tražio inicijativu da se plaća tržišna cijena struje ili plina. Važno je da HEP bude solidaran i to je napravljeno. Način na koji smo mi to učinili bi drugi u EU bili vrlo sretni - poručio je. Na pitanje novinara što bi druge članice EU-a napravile i da se otkrije kako njihovi dužnosnici bespravno grade vile s bazenom, Plenković je poručio kako ''ne zna''.