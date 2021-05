Plenković: Ne znam što je prevarant danas govorio i gdje je bio. Gordan je odgovorio u svom stilu

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade komentirao je predsjednika Zorana Milanovića koji je danas ponovno govorio o izboru predsjednika Vrhovnog suda i priopćenje Vlade o programu Zlate Đurđević.

"Ne znam što je prevarant danas govorio i gdje je bio jer smo imali puno posla. Budući da je očito da je on sam poticao ljude da ne čitaju programe, jer što će netko čitati programe, danas je indikativno da on nema odgovora na to što je vlada priopćila u sadržajnom pogledu. Riječ je o smiješnoj tezi po kojoj bi mi trebali skakati na svaki njegov posjet džepiću SDP-a. Vlada ima puno pravo komentirati sve, a osobito kad to radi na precizan način", kazao je premijer.

"Pitanje izbora sudaca nije nebitno pitanje. Milanović je krenuo u tezu da će njegova kandidatkinja biti ona koja će čistiti ribu od glave. Onda smo čuli gospodina Grbina koji je rekao da ga baš briga za zakon. Imate predsjednika oporbene stranke koji je pravnik i nije ga briga za zakon, predsjednika koji krši zakon i profesoricu prava koja pristaje biti instrumentalizirana u tom postupku", rekao je premijer. Dodao je da je ovo sve trebalo izbjeći i je njemu kao premijeru u interesu da sve institucije funkcioniraju.

"Bilo bi puno blagotvornije da hrpa licemjera koji šute na verbalno nasilje Milanovića ne šute i da mediji reagiraju onako kako bi reagirali kada bi to učinio netko iz HDZ-a. To su sve citati partijca s Dedinja. Sve što govori o drugima govori o sebi. Bitno je da akteri u Hrvatskoj ne šute. Napadi na medije, na druge aktere, na političare, na ovaj način srozavaju političku komunikaciju u Hrvatskoj", kazao je premijer.

Na pitanje je li primjereno što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković objavio svoju fotografiju na Facebooku u kupaćim kazao je: "Ja mislim da Gordan odgovara na provokacije u svom stilu. Očito je on doživio te salve uvreda, samo sam malo pročitao to, i odgovorio je na način na koji on misli da treba".