Plenković: 'Imamo i više od 76 ruku. Javnost mora shvatiti da je SDP korumpiran'

U Banskim dvorima premijer Andrej Plenković održao je sastanak s dosadašnjim partnerima u njegovoj drugoj Vladi, od kojih će vjerojatno većina ostati i u idućoj, uspije li dogovor HDZ -a i Domovinskog pokreta, dok se još ne zna hoće li i na koji način sudjelovati manjine. Plenković je u Vladi okupio partnere iz svoje druge Vlade, HDS, HSLS, obratio se premijer HNS, ali ne i predstavnike nacionalnih manjina, a s njima će se sutra posebno sastati, nakon što završi sjednica Kluba zastupnika nacionalnih manjina.

Plenković ima potporu HSLS-a, HNS-a, HDS-a i umirovljenika - poručili su to HDZ-ovi partneri. Premijer Andrej Plenković nakon sastanka obratio se medijima i otkrio da se govorilo o Rafalima, pravilnika o Vatrogascima u HR, novoj srednjoj školi u Čakovcu, obilježavanju Dana Grada Vukovara itd.

- Tema sastavljanja Vlade je naravno najvažnija. Razgovori s partnerima nastavljaju se sutra. Danas smo imali sastanak s kolegama koji su išli na listi HDZ-a, svi ti zastupnici daju snažnu potporu meni kao budućem mandataru za sastav Vlade. Informirali smo ih o tijeku razgovora s DP-om i nacionalnih manjina, s kojima ćemo razgovore imati sutra - kazao je premijer.

- Prema svemu što razgovaramo, stvari se kreću u dobrom smjeru. Vidjeli smo da su poraženi počeli shvaćati da su poraženi, iako su i dalje bezobrazni. Vrlo brzo će Grbinovi stranački kolege i kolegice to početi jasnije pokazivati pa će on u neku polupolitičku penziju, takav je to život. Oni koji izgube trebaju snositi posljedice - komentirao je izjave predsjednika SDP-a.

VIDEO Petrov opet prozvao DP: 'Jedni druge nazivali teroristima'

- Imamo više od 76 zastupnika koji su nas spremni podržati. Vodit ćemo računa da se poštuju zahtjevi nacionalnih manjina, a detalje ćemo znati nakon sutrašnjih razgovora - rekao je Plenković, odbijajući direktno odgovoriti na pitanje hoće li HDZ prihvatiti uvjet DP-a da ne želi u Vladu s predstavnicima srpskih nacionalnih manjina, a zatim se osvrnuo i na postupke predsjednika Zorana Milanovića, i stranaka koje su podržale lijevu koaliciju u ideji privremene Vlade.

- Situacija u kojoj nam korumpirani SDP-ovci nemaju integriteta da nam čestitaju na pobjedi, imaju brojne svoje afere, a nastavljaju napadati HDZ. Šaljem poruku gospođi Pusić, da mi ovdje nemamo s kim razgovarati. HDZ nema nijednu odluku svog tijela da neće razgovarati s bilo kime. 2020. smo pozvali sve na Banske dvore da razgovaramo o političkim pitanjima, oni to od tada odbijaju i to je veliki problem za hrvatsku demokraciju - ustvrdio je Plenković.

- Nalazimo se u jednom nevjerojatnom postizbornom okružju u kojem teški gubitnici napadaju pobjednike. Toga obično nema u civiliziranim sustavima. Bernardić je kulturno dao ostavku, ovi još čekaju. Pritisak ne može biti na nas zašto surađujemo s DP-om nego treba biti na njima, vidimo dvostruka mjerila, licemjerje, napade, nečestitanje pobjednicima, to je zastrašujuće za političku kulturu. Navikli smo se da je normalno kršiti Ustav, to je sve nenormalno, javnost mora shvatiti i zato ćemo im nabijati na nos da je SDP korumpiran. Tri tjedna nakon izbora nema naslova "I dalje blate HDZ" - zaključio je Plenković.

Podsjetimo, Dario Hrebak (HSLS) ustvrdio je da Hrvatska dalje ide u istom smjeru. „Andrej Plenković kao mandatar ima apsolutnu podršku HSLS-a. Nama kao strankama liberalnog svjetonazora iznimno je bitno da sve ono što smo provodili do sada zadnjih osam godina, posebno zadnje četiri godine, ide u istom smjeru. Dobili smo garancije da će se to tako i odviti", rekao je. Predrag Štromar (HNS) dodao je kako su od Plenkovića dobili garanciju da Hrvatska ide dalje u demokratskom smjeru, da se neće smanjivati demokratska prava, da će stabilnost Vlade i vladajućih biti na odličnom nivou, da će gospodarstvenici s tom stabilnošću moći i dalje raditi u dobrom smjeru, povećavati BDP Hrvatske, zapošljavati i davati veće plaće.

