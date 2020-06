'Plenković je siguran premijer i svjetski lider, sada i ubuduće'

Josip Đakić drugi je na listi Hrvatske demokratske zajednice za četvrtu izbornu jedinicu koja obuhvaća Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju. Iako je Josip Đakić, kao i članovi njegove obitelji, u prošlosti znao puniti novinske stupce i zbog drugih aktivnosti, osim politike, to nikad nije smetalo njegovoj političkoj karijeri.

Od 2003. godine neprekidno je u saborskim klupama, a od 2012. godine na čelu saborskog Odbora za ratne veterane. Dugogodišnji je predsjednik najveće veteranske organizacije Hvidre, no na ovim ga izborima očekuje možda i najveći izazov na terenu – Domovinski pokret Miroslava Škore koji od 4. izborne jedinice puno očekuje. Da se HDZ uzda u ovog Virovitičana u toj izbornoj borbi, pokazuje visoko drugo mjesto na listi koje su mu dali. Sam Đakić u pobjedu ne sumnja, rekao je u razgovoru za Večernji list.

Koliko ste zadovoljni odnosom protekle Vlade prema Slavoniji? Znamo da je Slavonija jako “stradala” u ovoj zadnjoj krizi. Mijenjaju li se stvari nabolje?

Ide se naprijed. Slavonija je kroz projekte u protekloj Vladi premijera Andreja Plenkovića ugovorila projekata u vrijednosti od 12 milijardi kuna i postala tako u cijelosti veliko gradilište u svim općinama, gradovima i županijama. To u prošlosti nije bio slučaj. Fiskalna decentralizacija, koju je provela ova Vlada, udvostručila je općinske i gradske proračune i omogućila tako daljnje projektiranje i investiranje, a prostor za nove projekte osiguran je u operativnom programu do 18,5 milijardi kuna za Slavoniju do kraja 2020. godine. S tim da je predviđeno daljnje proširenje čime je perspektiva ovog područja dobra. Za sve je to zaslužna dosadašnja Vlada RH.

Kako to da se Domovinski pokret tako jako učvrstio upravo u Slavoniji? Je li tome razlog HDZ i možda neke njegove greške ili nešto drugo? Što mislite o Škori i Domovinskom pokretu?

Domovinski pokret Miroslava Škore nije učvršćen u Slavoniji i Baranji, nego je Domovinski pokret tek jedan blitzkrieg propalih političara, nepromišljenih bivših članova HDZ-a te raznih tehnomenadžera i predstavnika sumnjivog stranog kapitala u Hrvatskoj, kao što je nekad bio HDSSB. Domovinski pokret nema ozbiljnih programa ni ljudi, ali vidimo da nema ni ikakvih namjera da ozbiljno vodi Hrvatsku, a time i Slavoniju i Baranju, u boljitak.

Ovih dana ponovo je i vaša obitelj završila u medijima. Hoće li vam to štetiti?

Žao mi je zbog događaja s mojim sinom, no vidjet ćemo u čemu je točno problem kad odvjetnik primi rješenje i sačini žalbu. Ako moj sin bude kriv, punoljetan je i stoga odgovoran za svoje postupke.

Koja su vaša očekivanja od ovih izbora? Hoće li Andrej Plenković opet biti premijer, hoće li biti teško sastaviti Vladu? Koga vidite u toj Vladi?

HDZ je najstarija i najodgovornija stranka u novijoj povijesti Hrvatske koja je od pokojnog predsjednika dr. Franje Tuđmana, stvaranja, obrane i oslobođenja naše domovine, međunarodnog priznanja pa do europskog puta i NATO-a, sve do danas na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem učinila tako snažne korake koji svakom hrvatskom građaninu omogućavaju bolji i ljepši život. Andrej Plenković je siguran predsjednik stranke i premijer i sada i ubuduće te je europski i svjetski uvažavan lider. Bit će to i u idućem mandatu. A sama Vlada i moguća koalicija, ako za njome bude potrebe, može se ostvariti s onima koji Hrvatsku istinski vole i žele joj dobro.

