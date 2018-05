UŽIVO Plenković: Vučićev posjet je bio dobar pokušaj, no neće nam lijepiti fašističke etikete

Premijer Andrej Plenković gostuje u emisiji 'Izravno s premijerom' gdje razgovara s četiri novinara nacionalnih medija.

Prvo pitanje postavljeno mu je u vezi današnjeg objavljivanja e-mailova Martine Dalić, a na pitanje zašto su iste osobe pisale i provode zakon premijer je odgovorio:

– Tema s kojom živimo zadnjih godinu i pol dana, danas je još jedna epizoda koja se odnosi na korespondenciju i mejlove, cijela kriza je krenula eskalirati negdje u siječnju, vlada se počela baviti u veljači, imali smo jako malo vremena, Agrokoru je prijetio stečaj, ne samo njemu nego i nizu kompanija koje su s njim povezane. Imali smo nekoliko opcija, reći da je to slobodno tržište i da nećemo napraviti ništa. Drugo je bila opcija nacionalizacije Agrokora što smo mislili da nije primjereno. Jedina opcija koja je ostala je stvoriti odgovarajući zakonski okvir i u tome smo uspjeli – rekao je Plenković.

– Da smo imali malo više vremena mogli smo napraviti analizu, oformiti javne skupine, mi za to nismo imali vremena, imali smo kriznu situaciju. Aktivacije zakona ne bi bilo da sam vlasnik i bivša uprava nisu potpisali zahtjev. Mi smo posegnuli i za ekspertima van državne uprave, a ministrica Dalić je koordinirala cijeli posao. Iza Zakona je stala Vlada i parlamentarna većina. Naš tadašnji koalicijski partner Most je bio uključen u sve – dodao je.

Ponovio je kako ne vidi ništa sporno u e-mailovima koje je slala ministrica Martina Dalić.

– Gospođa Dalić je danas dala svoj komentar na to, nema elementa koji o toj temi nije raspravljen. Ne vidim tu neki bitan novi element, može još izaći 150 mejlova. Konzultanti koji su bili odabrani su odabrani od onih konzultanata koji su se javili. Moja odgovornost može biti to što smo bili vlada koja se uhvatila u koštac s ovim problemom, mjesecima smo slušali o selfija s kiselim zeljem, do toga da je HDZ jednako Agrokor, a kada je prošlo pola godine, onda svi oni imaju drugu priču – rekao je Plenković i ponovio kako Martina Dalić ima njegovu potporu.

Na pitanje hoće li se smanjiti PDV premijer odgovara:

– Razmotrit ćemo stopu PDV-a, no onda treba očekivati da onima kojima se ne smanji PDV da cijene ne ostanu iste. Sve što se tiče nove porezne reforme stupit će na snagu 1. siječnja 2019. – rekao je.

Premijer je komentirao i pad rejtinga HDZ-a.

– HDZ je, kada se rušila Oreškovićeva vlada, bio na 20 posto. Nakon što sam izjavio da bih htio biti predsjednik smo, nakon par mjeseci, se digli na 35 posto. Međutim, kada gledam cjelinu onoga što smo napravili, koja bi se vlada usudila donijeti odluku o Agrokoru, Pelješkom mostu, nabavi zrakoplova, porast stope nezaposlenosti – rekao je.

Osvrnuo se na Istanbulsku konvenciju:

– Hrvatsko društvo mora ići naprijed. Ako je ta konvencija namijenjena da nam pomogne rješavati jedan grozan problem. Neću zatvoriti oči na nešto što je loše. Oni koji su ovu temu iskoristili za svoj ideologiju, evo im ih. Pitao sam HDZ-ovce koji su glasali protiv konvencije 'što ste s time dobili?'. Nije mi jasno čega ih je bilo strah. Malo smo pali rejtingom i susreli se s istim akterima na novoj temi. Sad je odjednom pitanje sustava i novog referenduma – nastavio je Plenković te se osvrnuo i na Željku Markić:

– To je fenomen u kojem nevladin sektor želi puzajući preuzeti vlast. Imate ga na desnom spektru (Željka Markić), imate da ga na lijevom spektru (Živi zid). To je vrlo bitan fenomen. No ne bojim ih se. Stranka mora biti tamo gdje ga je ostavio Tuđman, tamo gdje je naša politička obitelj, desni centar.

Tko će za 20 godina raditi u Hrvatskoj?

– Kad je riječ o zapošljavanju, mi smo sada na 9,6 posto. Ministarstvo rada je napravilo tri inicijative. Idemo s inicijativom da će se ponuditi posao svakom od ovih 155 tisuća ljudi da mu se ponudi radno mjesto, imate deficit u turizmu, ugostiteljstvu, građevini. Htio sam privatnim poduzetnicima da zaposle druge ako ne mogu naći na našem tržištu. Svake godine 17 milijardi kuna nam fali za mirovine. Mi nadomještamo to porezima. Kad bi to uspjeli riješiti, onda bismo bili u puno povoljnijoj situaciji – rekao je.

Što je s novim Zakonom o zdravstvu? Hoćete li inzistirati na tome unatoč kritikama?

– Jutros sam razgovarao s ministrom Kujundžićem, ideja je ako imate različite situacije za liječnike koji rade isti posao, vi kao pacijent ne znate jeste li došli kao zaposleniku doma zdravlja i nekome tko je u koncesiji. Želimo da imaju jednake uvjete liječnici, da se malo motiviraju koji odlaze da budu u onim dijelovima Hrvatske gdje je ta struka problem. To je jedna od ideja koju ima ministar Kujundžić.

Demografija? Kad se nalazite s predsjednicom?

– Predsjednica i ja smo imali odličan sastanak prije nekoliko dana, definirali smo nove šefove, više od 36,7, 8. Što se tiče demografskih mjera, ministrica Murganić treba analizirati predsjedničine prijedloge, svaki će biti uzet u obzir. Naći ćemo se, mi smo si dosta dobri, znamo se 30 godina – rekao je.

– Ako želi biti kandidat u predsjedničkim izborima dobit ćete potporu svih uključujući i predsjednika stranke – dodao je.

S predsjednicom je kaže razgovarao "u onim trenucima kada su iz Srbije od ministra Vulina dolazile neprimjerene provokacije nakon onoga što je Šešelj napravio, povukli smo potez, on je bio nužan i potreban"

Posjet Vučića?

– Pokušaj je bio dobar, tajming je bio takav da je par dana prije Dačić mene napao da nisam bio u Jasenovcu, a sasvim sam jasan oko zločina ustaškog režima. Kampanja da današnjoj Hrvatskoj netko lijepi fašističke etikete neće proći. Zato sami rekao u ovoj cijeloj razmjeni izjava s članovima vlade Srbije da mi to prihvatiti nećemo. Prvi predsjednik Tuđman, je li on bio član antifašističkog pokreta, je. Što je više potrebno – komentirao je Plenković.