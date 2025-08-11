Gabi Novak: Izvanvremenski vokal i delikatni ukus jedinstvene i neponovljive dame domaće glazbe

Tragičnu situaciju da je na desetu godišnjicu smrti Arsena Dedića preminuo Matija Dedić, još je više pogoršao odlazak Gabi Novak. Njena karijera bila je primjer mnogima, sve do nekoliko godina unazad, kad je održala neke od svojih najzanimljivijih koncerata i dokazala da je s godinama samo dobivala na kvaliteti. A ona je od početka njene karijere bila sasvim jasna. Pjevačica s najelegantnijom domaćim glasom, tijekom duge karijere nije se gubila među prijetećim raspuklinama domaće estradne svakidašnjice. Preživjeti na domaćoj estradi radeći svoju stvar, ili bar na svoj način, ne uspijevaju mnogi. Preživjeti radeći isto to, a da ste pritom žena, pojava je koja doista spada u raritete. Ako se kroz zadnju fazu karijera Gabi Novak od devedesetih naovamo provlačio neki zajednički nazivnik ili pouka, onda je to vjerojatno podatak da je i dalje tvrdoglavo radila svoju stvar. Radi se o pjevačici koje nije samo svladale temeljne zadatke koji se postavljaju pred scenske izvođače, već je u okružju traljave domaće estrade ambiciozno postavljala visoku letvicu bez obzira na rizike i okolnosti u kojima je radila.

Za razliku od galofaka koji je vladao domaćom estradom, Gabi Novak uspjele je zadržati visoki prag ukusa i u zadnjoj fazi karijere dati još nekoliko bitnih diskografskih priloga ukupnoj slici koja je o njoj bila poznata. Gabi Novak izbjegavala je estradne Scile i Haribde, zadržavajući taktiku pasivnog, a bome i aktivnog, otpora prema glazbenoj vulgarnosti. U tom okruženju dala je maksimum za demonstriranje vlastitih visokih pjevačkih mogućnosti i estetskih kriterija. Arsen Dedić u društvu Gabi Novak i Matije Dedića napravio je od porodične manufakture prostor za tihi obrt koji brda valja. I to je napravio kod nas, usred ove sredine i nekim čudom preživio na visokoj razini sve ove godine. Kad bi drugi znali kako i zašto im je to pošlo za rukom, možda ne bi bilo loše. Možda se to može ponoviti? Teško. O Gabi i njenom značaju zna se puno toga, tako da je pogrešno spominjati ju samo u okviru "porodičnog stabla". Nakon brojnih prethodnih uspjeha i biografskih detalja o kojima možete čitati na Wikipediji, njena solistička karijera upravo je zadnjih desetljeća dobivala novi uzlet, i diskografski i na koncertima.

FOTO Shrvana Gabi Novak uz snahu i unuku na komemoraciji za svog sina Matiju Dedića

Iako su mnogi njeni materijali već bili objavljeni, Siniša Škarica 2020. i 2021. sakupio ih je na jednom mjestu, box setovima "Diskobiografija vol. 1 i vol. 2.", na 12 diskova, koji nisu koristili samo poznate dionice rada, nego i one neobjavljene. Upravo ta kolekcija preporučivala je za slušanje današnjoj i nekadašnjoj publici, jer na jednom mjestu zbraja mnoge poznate odlike glazbe Gabi Novak. "Gabi Novak - Diskobiografija" bila je na ranije postavljenoj razini povijesnih reizdanja Croatia Recordsa, a ovaj put u završnom rezultatu bilo je i novosti, jer su na ukupno 12 diskova bile i 23 ranije nikad objavljene snimke Gabi Novak. S obzirom na popularnost Gabi Novak, one su mogle zanimati ne samo pasionirane kroničare pop kulture, nego i širu publiku. Jer koja to publika nije pratila Gabi Novak u barem nekom dijelu karijere, a neki i od samog nastanka domaće estrade krajem pedesetih?

Od novijih uspjeha svakako treba istaknuti povratnički album "Pjesma je moj život" iz 2002. koji je revitalizirao karijeru Gabi Novak početkom dvijetisućitih, a vinilno reizdanje krajem 2023. našao se na vrhu popisa najprodavanijih albuma u Hrvatskoj. Kombinacija u kojoj Arsenove pjesme u jazz aranžmanima Matije Dedića izvodi Gabi Novak teško da je mogla podbaciti, ali su početkom dvijetisućitih mnogi već bili zaboravili da se Gabi Novak tijekom duge karijere bavila i jazzom. Podnaslov na naljepnici s ovitka sasvim je točno poručivao: "Gaby pjeva Arsena". Već to je dovoljno govorilo o čemu se unutra radi, ali nekoliko briljantnih trenutaka ipak je bilo nemoguće opisati samo tom definicijom. Obiteljska manufaktura Dedićevih napokon je i cjelovito zabilježena na jednom mjestu, nakon nekoliko dosadašnjih suradnji na albumima Matije i Asena. Povratnički album "Pjesma je moj život" mogao se protumačiti kao njena nova glazbena osobna iskaznica. Izvanvremenski vokal koji se nikada nije uklapao u glib domaće estradne svakodnevice, opet je superiorno procvjetao na temeljima pjesama koje je Gabi očigledno osjećala kao svoje.

Koliko je materijal bio posveta gospodskim autorskim navikama Arsena Dedića, toliko je jazz nadogradnja Matije Dedića dala savršenu ovojnicu za elegantnu Gabi koja je tijekom karijere dovoljno puta pokazala da je osoba s delikatnim ukusom. Na ovako koncipiranom albumu istaknute su ponajbolje strane njene vokalne interpretacije, koja je u nekim trenucima podvrgnuta novim vrhuncima. Duet s Arsenom "Slavit ćemo sami" isticao je životnu povezanost dvoje ljudi, ali Gabi Novak nipošto nije slavila sama. Iako je bila uključena i antologijska "Ono sve što znaš o meni", album je pokazao da baš nismo znali sve o Gabi. Podatak da je nakon toliko godina rada bila u stanju otkriti neke nove, bitne stvari o svom glazbenom umijeću, dovoljno je govorio da se radilo o imenu koja je biralo pravi trenutak i čija sudbina nije bila određena uobičajenim voznim redom domaće estrade.

U kasnijim godinama karijere, nakon nekoliko koncerata "Diva" s Terezom Kesovijom i Radojkom Šverko, kao i nastupa s Arsenom i Matijom, od kojih je onaj 2014. na šibenskoj tvrđavi Sv. Mihovila bio njihov prvi zajednički u Šibeniku - taj iznenađujući podatak otkrio mi je sam Matija prije koncerta - zadnji put uživo sam ju gledao 2018. u dvorani Vatroslav Lisinski na koncertu "Dva glasa i dva klavira"), s Biserom Veletanlić, Matijom Dedićem i pijanistom Vasilom Hadžimanovom. Dugotrajan pljesak i na tom i na ostalim koncertima pokazivao je da se i mlađa i starija publika ili sjeća, ili želi upoznati dive nekadašnje zabavne glazbe, prije nego ju je osamdesetih godina sahranio dotok kiča, narodnjaka i kasnije turbofolka. Stoga je i dvosatni program u Lisinskome donio komorni recital vokalnog jazza, evergrina i poznatog domaćeg repertoara, podsjetnik na pjevačke domete i stilove pjevačica koje su utemeljile nekadašnju zabavnoglazbenu scenu. No, u Lisinskom je to zvučalo manje zabavno, više ozbiljno i elegantno, rekli bi beskompromisno s obzirom na zabavnoglazbeni kič koji nas je okruživao. Kraće rečeno, repertoar Gabi Novak s početka karijere bio je kompatibilan s onime na kraju, ujedno i dokaz da se moglo držati "glavu iznad vode" na domaćoj sceni i poštivati najviše kriterije. Ako ste bili Gabi Novak, ali, ponovimo, ona je bila jedinstvena i izdvojena pojava.