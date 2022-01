Mala tvrtka velikih ideja: Ljudi koji se brinu za kvalitetan željeznički promet i modernizaciju sustava

Pretražite li po tražilicama Agilus Tel tvrtku, naizgled pomislit ćete da se bave željezničkim prometom, no ova tvrtka nudi rješenje gotovo za sve, jer kako im i slogan kaže „Your solution is our problem“.

- Kad korisnik dođe k nama, očekuje da u potpunosti riješimo sve što ga muči do pune funkcionalnosti. Smatramo da je jedini način da tvrtke iz naše branše opstanu i razvijaju se, usvojiti zapadni način poslovanja u kojem je uobičajeno da jedna tvrtka osigura kompletno rješenje – pojasnio je Marijan Klanac, direktor i suosnivač tvrtke Agilus Tel.

Kako bi dodatno pojasnio djelatnost, iskoristio je primjer iz života.

- Pokvari vam se staro računalo, mi dođemo k vama, postavimo novo računalo, preselimo podatke, podesimo postavke elektronske pošte, povežemo ga sa starim printerom, instaliramo sav softver koji vam je potreban, spojimo ga na internet i naučimo vas kako se s njime služi. Prilikom odlaska dobijete broj telefona na koji se možete javiti ako nešto zapne, pokvari ili ako želite spojiti računalo na perilicu za rublje – pojasnio je.

Njihovi stalni klijenti, ipak, vlasnici su lokomotiva i upravitelji pruga.

- Uočili smo trend velikog ulaganja u modernizaciju željeznica u Hrvatskoj i regiji. Odlučili smo se educirati o novim tehnologijama koje su uvedene u zapadnim zemljama EU, prilagoditi njihova rješenja našim potrebama i ponuditi kupcu gotova rješenja. – istaknuo je Klanac.

Siguran promet željeznica njihova je zadaća

Sve je, ističe Klanac, počelo još 2018. godine kada je tvrtka osnovana.

- Tvrtku smo osnovali kolega Dario Pleško koji je tehnički direktor i ja 2018. Uz nas je još u menadžmentu kolegica Sandra Markovčić, koja je zadužena za opće poslove. Okupili smo tim ljudi koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu u željezničkom sektoru. Sa svima njima smo i prije surađivali na raznim velikim željezničkim projektima . Želja nam je bila stvoriti brzu i učinkovitu tvrtku, kako joj i samo ime kaže, agilnu. Od početka smo kreirali zdrav novi sustav, poštujući pravila struke i procedure prema ISO standardima. Uočili smo da postoji prostor na tržištu za ovakve usluge – prisjetio se Klanac.

Jedna od glavnih djelatnosti kada je riječ o prugama svakako su dispečerski sustavi.

- Željeznica je sustav koji postoji preko stoljeće i pol na našim prostorima i zbog toga u inventaru ima uređaje koji su jako dugo u upotrebi. Sjećate li se induktorskih telefona iz filmova o drugom svjetskom ratu, onih što su se pokretali navijanjem ručice? Sve europske željeznice još uvijek koriste tu vrstu telefona i sve druge vrste telefona koji su napravljeni od tada do danas. Dispečerski uređaj je naprava koja omogućava da se sve te generacije telefona od induktorskih do današnjih VoiP međusobno spoje i povežu. A onda se na njega još doda i radioveza, da se može uspostaviti veza s lokomotivama i vlakovima. Naš zadatak je osigurati stabilnu i pouzdanu vezu željezničarima, bez obzira nalaze li se uz prugu na obroncima Velebita ili u lokomotivi u Slavoniji – objasnio je.

Iako mnogi poduzetnici proteklu godinu pamte po brojnim izazovima, Klanac kaže – bila je najuspješnija do sad.

- Postali smo dobavljač partner tvrtkama poput Končar električna vozila, gdje sudjelujemo u projektu proizvodnje novih vlakova za HŽPP, HŽ Cargo, HŽ infrastrukturu te Železnice Srbije.

Kao najveći uspjeh izdvojio bih potpisivanje ugovora s tvrtkom ALTPRO, koja je regionalni lider u proizvodnji signalno sigurnosnih željezničkih sustava. Ta je tvrtka jedan od naših najvećih izvoznika u željezničkom sektoru, s njima smo se susreli na inozemnom tržištu, gdje su nam pomogli prilikom nastupa kod inozemnih kupaca. Nakon početnih manjih poslova stekli smo njihovo povjerenje i angažirali su nas kao podizvođača na projektu obnove pruge „Križevci – Koprivnica-državna granica“. Taj posao je veliki profesionalni izazov za Agilus Tel te nam osigurava višegodišnji posao i čini tvrtku stabilnom. To će nam omogućiti značajno povećanje broja djelatnika kao i razvitak tvrtke – zaključio je Klanac.

Cilj: Željeznica dostojna budućnosti

Tvrtka trenutno broji sedam visokostručnih ljudi koji zajednički rade na jednom cilju – poboljšanju željezničkog prometa i infrastrukture željeznice dostojne budućnosti.

- Od svih područja na željeznici, telekomunikacije najbrže zastarijevaju i naš je cilj stvoriti rješenja koja se mogu integrirati u postojeće sustave i koja su otporna na budućnost. S obzirom na to da se telekomunikacije naslanjaju na informatiku, cilj nam je u budućem razdoblju proširiti naš portfelj informatičkim rješenjima.

U idućim godinama želimo se pozicionirati kao ozbiljan i pouzdan partner na tržištu regije i izgraditi reputaciju tvrtke koja rješava problem. Ali najvažnije od svega, želimo biti tvrtka u kojoj će zaposlenici biti zadovoljni i raditi zato što žele, a ne zato što moraju – potvrdio je Klancir.

Podrška HBOR-a gurnula ih u ''višu ligu''

- Početkom 2020. godine bili smo u poziciji sklopiti ugovor veličine tri naša tadašnja godišnja prometa. Radilo se o izvoznom ugovoru, partneri su bili zapadnoeuropske korporacije, međutim da bismo potpisali ugovor bila nam je potrebna garancija banke. Uobičajeno je u poslovnom svijetu da banke garantiraju za poslovne subjekte tijekom izvođenja velikih infrastrukturnih poslova. Komercijalne banke nisu prepoznale naš potencijal i redom su nas odbijale. Već smo bili blizu ideje da odbijemo potpis ugovora, kad smo odlučili kontaktirati HBOR.

U HBOR-u su nas pozvali na sastanak, zatražili da prezentiramo svoje poslovne planove, svoje mogućnosti i kapacitete i pojedinosti ugovora. Vrlo brzo su donijeli odluku, izdali su dvije garancije u korist našeg kupca i stali iza nas u tom ugovoru. Naši strani partneri su bili impresionirani što iza nas stoji tako respektabilna državna razvojna banka i ugovor je potpisan – prisjetio se Klancir. Za izdavanje ovih garancija čak nismo trebali ponuditi svoje nekretnine niti neke druge instrumente osiguranja jer ih tada kao firma u startu sa skromnim prihodima nismo ni imali. Plasman je bio osiguran HBOR-ovom policom osiguranja izvoznih činidbenih bankarskih garancija. Kaže, podrška HBOR-a ovu je firmu prebacila u ''višu ligu'' i svrstala ih na peto mjesto najvećih hrvatskih izvoznika u sektoru telekomunikacija 2020. godine.

