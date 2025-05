Pitanje rasporeda snaga u Gradskom vijeću: Pavliček i HDZ prijete si postizbornom 'žetonizacijom'

O novom gradonačelniku Vukovarci će, između DP-ova Domagoja Bilića i suverenista Marijana Pavličeka, odlučivati u drugom izbornom krugu. U glavnu temu kampanje za drugi krug prometnulo se, međutim, pitanje većine u Gradskom vijeću, čiji je sastav već izabran. Pavliček pritom plasira tezu da će novu većinu, postane li gradonačelnik, Suverenisti pronaći u strankama sličnog svjetonazora, što bi značilo da računa i na ruke HDZ-ovih vijećnika izabranih s koalicijske liste s DP-om i HNS-om. To je, uostalom, i otvoreno rekao Novom listu, poručujući kako će troje HDZ-ovaca nakon izbora dobiti njegov poziv. No najava "žetonizacije" stiže i iz suprotnog smjera. Pavličeku je, naime, iz HDZ-a krajem tjedna stigao neobično oštar odgovor, i to s presice koju je u Saboru održao šef vukovarske organizacije HDZ-a Nikola Mažar, koji tvrdi da se dodatne ruke za većinu neće tražiti među HDZ-ovcima, već baš suprotno, među suverenistima.

– Pristupit ćemo formiranju većine u Gradskom vijeću i razgovarati sa svima koji dijele našu viziju razvoja grada Vukovara – rekao je Mažar i dodao kako "ne želi izuzimati nijednu stranku" te kako se "razgovori vode i s pojedinim suverenistima". Mažar, dakle, mimo svih običaja, otvoreno govori kako usred izbornog procesa pregovara s vijećnicima iz suprotnog tabora, što je Pavliček nazvao smiješnom pričom i pokušajem unošenja nemira među suvereniste. I ta teza nije za odbaciti, jer teško da bi Mažar ovako javno izlagao ljude od kojih usred izbora traži da okrenu leđa vlastitoj stranci i kandidatu kad bi se ti pregovori doista vodili. No iz HDZ-a su se jako potrudili da Mažarova poruka dopre do što više Vukovaraca. Stranka je na svojim profilima na društvenim mrežama objavila pamflet u kojemu Pavličeka proziva za licemjerje.

"Napadaju, kleče i mole"

"Još pod dojmom poraza u prvom krugu, suverenisti s jedne strane napadaju DP zbog suradnje s HDZ-om, a s druge kleče i mole HDZ za ruke u vukovarskom Gradskom vijeću", stoji u ovom uratku. HDZ dalje poručuje kako će se Vukovar nastaviti razvijati u sinergiji s Vladom i Vukovarsko-srijemskom županijom i zaključuje: "Naš kandidat Domagoj Bilić pobijedit će u drugom krugu u Gradu Heroju, a Ivan Bosančić u Vukovarsko-srijemskoj županiji," Bilić, dakle, više nije "kandidat naše koalicije", kako su ga HDZ-ovci do sada nazivali, prepuštajući vođenje kampanje uglavnom njemu i njegovoj stranci, već "naš kandidat". Sva je, dakle, prilika da će HDZ u drugom krugu do kraja odraditi svoj posao u potpori zajedničkom kandidatu za gradonačelnika, kao što su učinili i u prvom, unatoč spekulacijama o unutarstranačkom nezadovoljstvu i podršci s "figom u džepu". Vidljivo je to iz činjenice da je Bilić u Vukovaru dobio više glasova i od koalicijske liste i od zajedničkog kandidata za župana. A tko će na kraju sastaviti većinu u Gradskom vijeću u najvećoj će mjeri, dakako, ovisiti o tome tko će zasjesti u fotelju gradonačelnika, bio to Pavliček ili Bilić.

FOTO, VIDEO Vatrogasci još uvijek dežuraju: Pogledajte kako izgleda kompleks bivše bolnice jutro nakon požara