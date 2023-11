PITANJE DANA Jeste li za zabranu nudizma i žestokog pića na plažama?

"Zna se i čemu vode gin tonic ili juice votka, kad krene party, zna se kako to završava", tako je gradski vijećnik Igor Belas opravdao zabranu žestokih pića i nudizam na pulskim plažama oko koje se u gradu digla prava bura. On kaže da se odlukom samo definira način korištenja pomorskog dobra u općoj uporabi i da on ne vidi nigdje zabrane, nego uvođenje reda. "Protiv toplesa nema nitko, ali protiv nudizma ima. Na dosta plaža se na to gledalo kroz prste, jer su se te plaže nerijetko nalazile između dviju javnih plaža, ali nigdje nije naznačeno da su to nudo plaže", dodao je.

Vijećnik Vito Paoletić iz nezavisne liste Filipa Zoričića rekao je da je ta odluka civilizacijsko dostignuće da se urede pravila na plažama. No oporba misli suprotno. "To nije civilizacijski napredak, nego korak nazad", rekao je Davor Vuković iz Možemo! Dušica Radojčić, također iz Možemo!, vlast u Puli usporedila je s Monty Pythonom. "Svjesni smo činjenice da se ova odluka donosi zbog usklađivanja sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, ali nije uopće objašnjeno zbog čega su uvedene neke odredbe koje taj zakon uopće ne propisuje. Gin tonik možeš popiti u beach baru, ali izvan njega ne, što se time postiže?", pita se Radojčić.

Kazala je kako je predložena kazna za ispijanja žestokih pića na plažama, apsurdno velika, od 600 do 1300 eura. Ardemio Zimolo iz IDS-a kazao je da je nudizam tradicija na nekim plažama u Puli, te da tu tradiciju neće nitko uspjeti iskorijeniti, piše Glas Istre. Na kraju, većinom glasova, s 11 za, sedam protiv i dva suzdržana, pulsko Gradsko vijeće usvojilo je u ponedjeljak navečer navedenu odluku.