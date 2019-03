Picula nositelj SDP-ove liste, a u Mostu još kriju kandidate

Političke stranke polako ulaze u finale priprema za europske izbore. Liste kandidata tako su utvrdili SDP i Most nezavisnih lista, no dok je SDP svoje kandidate odmah i objavio, Most je tek izvijestio da je Glavni odbor potvrdio listu, a da će sama imena objaviti tek 27. ožujka, kada namjeravaju predstaviti i izborni program. SDP je pak na čelo liste od 12 kandidata postavio sadašnje europarlamentarce Tonina Piculu i Biljanu Borzan, a predsjednik stranke Davor Bernardić obrazložio je da je riječ o ljudima koji su se dokazali u dosadašnjem radu, uz poruku da “moramo imati zastupnike hrvatskih interesa u Bruxellesu, a ne zastupnike bruxelleskih interesa u Hrvatskoj”.

Kandidati su predloženi po tzv. zip-modelu, što znači da su na listi naizmjenično kandidirani muškarci i žene. Među kandidatkinjama je i Mirela Holy, čija kandidatura nije prošla bez kritike na Predsjedništvu i na Glavnom odboru stranke. Više je članova Glavnog odbora u raspravi problematiziralo to što je Mirela Holy javno oštro kritizirala Bernardića i vodstvo stranke, no na kraju je završila na stranačkoj listi, dok su četvorica članova Predsjedništva SDP-a zbog takvih kritika suspendirana. Ove kritike nisu uznemirile Mirelu Holy, koja ih je protumačila kao dio unutarstranačkih borbi. Glavni odbor SDP-a jučer je odlučio i o pripajanju stranke Naprijed Hrvatska Ive Josipovića, što je Bernardić nazvao “okupljanjem svih progresivnih snaga u društvu”, a da su inkluzivni, u SDP-u namjeravaju dokazati i skorim glasovanjem u ukidanju suspenzija neposlušnoj četvorki iz Predsjedništva.

– Mislim da ćemo već na sljedećoj sjednici Glavnog odbora raspravljati o ukidanju suspenzije. Moramo pokazati da jedni drugima možemo oprostiti i da možemo dalje zajedno – kazao je potpredsjednik stranke Zlatko Komadina.

U Mostu nezavisnih lista ističu pak kako na listi imaju liječnike, profesore, aktiviste... sve za koje smatraju da mogu i trebaju predstavljati Hrvatsku u Bruxellesu. Kažu i kako će na listi biti i iznenađenja, no imena još uvijek taje pa je tako ostalo nepoznato je li se na listi koju je jučer potvrdio Glavni odbor stranke doista našlo i ime njezina predsjednika Bože Petrova. O tome su iz Mosta posljednjih mjeseci dolazile različite informacije i bilo je očito da se i sami dvoume hoće li u Bruxelles poslati svog prvog čovjeka s obzirom na to da bi njegov odlazak u Europski parlament otvorio pitanje može li Petrov i dalje voditi stranku.

Iz Mosta su istodobno neformalno poručivali kako ne žele varati birače i kako se svi koji se nađu na listi i dobiju dovoljno glasova birača za prolazak u Europski parlament doista i postati eurozastupnici, odnosno da na listi neće biti pukih “mamaca za birače”. A s obzirom na relativno visoku popularnost koju Petrov po anketama uživa među biračima Mosta, ali i onima kojima Most nije prvi izbor, može se očekivati da bi upravo njegovo ime na Mostovoj listi moglo odnijeti najviše preferencijalnih glasova, što znači da bi, ako lista uspije prijeći izborni prag, Petrov išao u Bruxelles. Zbog toga se u stranačkim kuloarima nagađalo i o mogućoj smjeni na čelu Mosta, pri čemu su mnogi tvrdili da se Nikola Grmoja ne planira kandidirati za Europski parlament, iz čega se pak zaključivalo da bi upravo on mogao preuzeti najvišu funkciju u stranci. Ukazuje li lista koju je jučer utvrdio Glavni odbor doista na takav razvoj događaja jučer, međutim, nismo mogli doznati budući da su se u stranci potpuno “zakopčali” pa nam preostaje čekati 27. ožujka i objavu liste.