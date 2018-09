Gordan Maras poklonio cvijeće ministru Mariću

Pred saborskim zastupnicima danas je cjelodnevna rasprava o paketu izmjena devet poreznih zakona, a jutro je počelo prvo Mostovom kritikom, a onda i SDP-ovom. Rasprava je zbog zahtjeva za stankom kasnila pola sata.

- Zakoni o kojima trebamo raspravljati trebali bi biti srž, no oni su tek zakončići koji ne donose pravo porezno rasterećenje. Ovi porezni zakoni bi trebali ciljati najveću skupinu građana, a ne ekstreme, no vi to niste napravili jer imate jaku, skupu i neučinkovitu administraciju koju treba plaćati, zaposlenu po principu članskih iskaznica, pa se zakoni koji bi trebali biti važni za građane pretvaraju u razinu od 40 kuna mjesečno. Vi se bavite svojim SMS pričama na razini Del Boya iz Mućki - rekao je čelnik Mosta Božo Petrov prije nego je zatražio stanku da se klub Mosta konzultira o poreznoj reformi. Stanka je odobrena, a nakon deset minuta i povratka zastupnika u sabornicu, novu stanku je zatražio i SDP-ov Gordan Maras.

- Umjesto da uredimo državu, gazimo one koji su najvrjedniji - obrtnike i male poduzetnike. Stisni i miči i ne daj da rade. Zbog 2 do 3 kune se zatvaraju po 15 dana tvrtke. Zatvarate cvjećarnicu zbog jedne margarete – rekao je Maras i pokazao stručak margareta te ih poklonio ministru financija Zdravku Mariću.

Ministar financija predložene izmjene vidi kao treći krug poreznog i administrativnog rasterećenja u okviru porezne reforme s kojom su krenuli u implementaciju početkom 2017. godine. U porezne izmjene su krenuli, pojašnjava, prije svega zbog visokog javnog duga.

- Glavni smjer i ciljevi naše fiskalne politike bili su poticanje gospodarskog rasta i dizanje standarda naših građana. Bilo je neminovno i nužno da krenemo putem fiskalne konsolidacije. Već u 2016. godini smanjen je udio javnog duga u BDP-u, a to je nastavljeno i dalje – pojasnio je Marić.

Želi transparentniji, pravedniji i jednostavniji porezni sustav, kaže. Trebalo je, dodaje, krenuti u smjeru poreznog rasterećenja građana. Kaže da su i poreznim tijelima i poreznim obveznicima život komplicirala brojna porezna oslobođenja i olakšice, a to su, dodaje, identificirali kao potencijalni problem koji treba riješiti. Veliki problem, nastavlja, stvarali su porezna nestabilnost i nesigurnost, posebice investitorima.

- Imali smo porezne izmjene koje su bile nekonzistentne jedne s drugima. To bi često dovelo do situacije s nejasnim odredbama, čak i poreznim savjetnicima su donosile dvojbe – pojašnjava Marić motive poreznih izmjena.

U prvom krugu rasterećenje imali smo poreza na dohodak i dobit, jer su znali da će tu biti najveći povratni efekt na građane, gospodarstvenike i javne financije.

- Danas idemo na dodatno rasterećenje gospodarstva i građana u ukupnom iznosu od 2,7 milijardi kuna, u prva dva kruga porezne reforme, porezno rasterećenje iznosilo je 3,6 milijarde kuna, a taj smjer rasterećenja planiramo nastaviti – kazao je Marić.

Izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima je predviđeno proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13 posto od 2019. na dječje pelene, isporuku živih životinja, mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, ribe i rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, jestivog povrća, korijena i gomolja, voća i orašastih plodova te isporuku jaja, kao i smanjenje opće stope poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) na 24 posto od 2020.

