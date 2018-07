Peruško: Ovo je velik dan za Agrokor, razum je prevladao

Nagodba vjerovnika Agrokora dobila je potporu 80,2 posto vjerovnika s pravom glasa, odnosno onih koji u svojim rukama drže tražbine ukupne vrijednosti veće od 27 milijarde kuna.

Time je proces koji je zaokupljao hrvatsku političku i gospodarsku scenu punih 15 mjeseci konačno završen. Prijetnja stečajem Agrokora uklonjena je, a sada predstoji poslovno restrukturiranje kompanije, tehnička implementacija nagodbe tijekom koje treba prebaciti imovinu na zrcalne kompanije te naposljetku prebaciti kontrolu u ruke novih vlasnika. Ipak, kao što je i izjavila predstavnica dobavljača u privremenom vjerovničkom vijeću Marica Vidaković, velik posao je iza svih aktera nagodbe, ali je i jako puno posla pred njima.

O nagodbi se glasovalo u košarkaškoj dvorani Dražena Petrovića, a riječ je o najvećem sudskom ročištu i po vrijednosti procesa i po brojnosti aktera zabilježenom u domaćem trgovačkom pravu. Sutkinja Nevenka Siladi Rstić odradila je velik posao u proteklim mjesecima u kojima je čvrstom rukom vodila proces pa je na ročištu i mogla pozvati vjerovnike da ročište brzo privedu kraju.

Iako je bilo nekoliko kratkih prigovora, uglavnom zbog pogreški u evidentiranju iznosa tražbina u tablicama koje je objavio Trgovački sud, ročište je proteklo relativno glatko. Aplikacija za glasovanje pokazala se jednostavnom i učinkovitom, a predstavnici vjerovnika među kojima je bilo najviše odvjetnika došli su odraditi unaprijed postavljen zadatak. Ročištu je prisustvovalo tristotinjak uzvanika, koji su predstavljali 450 vjerovnika s tražbinama ukupne vrijednosti 23,36 milijardi kuna. Tu su bili i predstavnici vjerovnika čije su tražbine bile osporene od strane izvanredne uprave ili drugih vjerovnika.

Na kraju su zahvaljujući volji vjerovnika i oni dobili pravo glasa za nagodbu pa su za nagodbu pravo glasa imali vjerovnici s tražbinama ukupne vrijednosti 33,76 milijardi kuna, odnosno moglo je glasovati 2978 vjerovnika Agrokora.

Slijedi rok za žalbe

– Danas je doista veliki dan za Agrokor. Iza nas je dug i na trenutke vrlo težak šestomjesečni proces pregovora, u kojima smo mi kao izvanredna uprava pokušali pomiriti često dijametralno suprotstavljene interese vjerovnika i omogućiti im postizanje dogovora koji će svima biti prihvatljiv. Bilo je izuzetno teških trenutaka, kada nije izgledalo da će do nagodbe biti moguće doći, ali razum je prevladao – poručio je izvanredni povjerenik Fabris Peruško nakon izglasavanja nagodbe, dok je njegova zamjenica Irena Weber poručila kako se nada da će kompaniju vjerovnicima ostaviti u puno boljem stanju nego su je zatekli kada su preuzeli dužnost.

Vjerovnici s tražbinama vrijednima 1,9 milijardi kuna nisu došli na ročište dok su vlasnici tražbina vrijednih 4,8 milijardi kuna bili protiv nagodbe. Ipak, sveukupno je to oko 14 posto glasova protiv nagodbe pa je zapravo nagodba podržana velikom većinom glasova. Među onima koji su glasovali protiv nagodbe bila je i Adris Grupa koja je vrlo jasno upozoravala da nije zadovoljna procesom.

– Ostajemo kod svih argumenata koje smo iznijeli u javnosti i zbog kojih nismo podržali nagodbu vjerovnika. Za nas je ovo vjerovničko-pravni, a ne politički ili neki drugi odnos. Ustrajat ćemo u zaštiti svojih interesa – poručio je Adris.

Oni su od 180 milijuna eura potraživanja naplatili tek 45 milijuna eura i to većim dijelom kroz razlučna prava. Ukupno su naplatili svega 25 posto svih potraživanja, a po nagodbi im pripada 1,4 posto novog Agrokora. Još manji postotak naplate je imala Raiffeisen banka koja je naplatila svega 11 posto od svojih 170 milijuna eura, a i ona je navodno bila protiv nagodbe.

Te su dvije tvrtke imale oko 2,6 milijardi kuna tražbina, odnosno čine većinu onih koji su glasovali protiv nagodbe. Najveći vjerovnik Agrokora, ruska državna banka Sberbank sa svojih gotovo devet milijardi kuna tražbina podržala je nagodbu kojom dobivaju kontrolu nad 39,2 posto kompanije.

Praktički su nagodbom postali ključni igrač u koncernu pa je Maksim Poletajev za ruske medije već poručio da je vrlo zadovoljan ishodom glasovanja. Predstavnik Sberbanka u Hrvatskoj Sergej Volk također je naglasio zadovoljstvo ishodom glasovanja te dodao da podrška od 80 posto pokazuje potporu širokog kruga vjerovnika nagodbi.

– Moramo pričekati da istekne rok za žalbe, ali vjerujem da ćemo pravomoćnost nagodbe dočekati i prije 1. listopada. Tada možemo početi raditi u kompaniji. Vodit ćemo efikasno, brzo i temeljito restrukturiranje koje će se raditi usporedno s procesom implementacije nagodbe – poruka je Volka iz koje je vidljivo da novi vlasnici neće čekati na implementaciju nagodbe kako bi se uključili u upravljanje korporativnim procesima u samom koncernu.

S druge strane, izvanredna uprava, odnosno Peruško istaknuo je da ćemo za implementaciju nagodbe trebati mjeseci s obzirom na to da je identificirano više od 70 tisuća koraka koje je nužno napraviti tijekom tog procesa.

I premijer Andrej Plenković može odahnuti, barem na kratko, jer je izbjegnut najcrnji scenarij, proces koji je vođen kroz Vladin lex Agrokor dobio je potporu, a u međuvremenu je u procesu izvanredne uprave dobavljačima isplaćeno više od 500 milijuna eura, čime je osiguran nastavak poslovanja mnogih proizvodnih tvrtki u prehrambenoj industriji Hrvatske. Plenković je stoga poručio da će nova vlasnička struktura iznjedriti novu korporativnu strukturu koncerna, ali i da “novi suvlasnici moraju raditi i u svoju korist i u korist cijelog hrvatskog naroda”.

Na kraju procesa zahvalio je i bivšoj potpredsjednici Vlade Martini Dalić koja je vodila proces dok nije podnijela ostavku pod pritiskom javnosti. A koja će biti budućnost Agrokora, odlučit će ne premijer, nego novi vlasnici. Najveći utjecaj imat će dvije ruske državne banke koje zajedno drže 46,7 posto novog Agrokora. Drugi najveći potencijalni dioničari, odnosno vlasnici obveznica, morat će parnicom protiv Adris Grupe dokazivati svoje tražbine, a ako ih dokažu, upravljat će s 25 posto Agrokora. Domaće banke imaju oko 12 posto udjela u novoj strukturi vlasnika, a dobavljači do pet posto ukupno u strukturi.

Ipak, njihova je snaga u posebnom dogovoru koji je ugrađen u nagodbu, a kojim su osigurali plasman svoje robe na police Agrokorove maloprodaje u cijeloj regiji u idućih pet godina, ali i da će imati riječ kod odluke o eventualnoj prodaji dijelova koncerna.

Ključno tko će voditi tvrtku

– Nije baš moguće jednostrano o tome odlučiti, morat će se postići konsenzus. Interesi su prejaki, nitko nije vjerovao ni da ćemo doći danas do stvaranja nagodbe, pa smo došli – kazala je Marica Vidaković. U ovom trenutku budućnost koncerna stavljena je u ruke izvanrednoj Upravi koja će Agrokorom vladati u ovoj prijelaznoj fazi tijekom koje se vjerovnici imaju pravo žaliti na nagodbu, a pretpostavlja se da će Trgovački sud u Zagrebu do kraja rujna potvrditi pravomoćnost same nagodbe.

Tek tada kreće implementacija nagodbe koju vodi izvanredna uprava, a tek kada se sva imovina prebaci na zrcalna društva, kao i svi ugovori o poslovanju novi će vlasnici preuzeti potpunu kontrolu nad Agrokorom.

Sberbank neće preuzeti kontrolu u smislu da će imati većinski paket dionica u kombinaciji s VTB bankom ako ni zbog čega drugog, onda zbog činjenice da bi u tom slučaju Agrokor bio pod sankcijama, odnosno ne bi mogao raditi s tvrtkama u Europskoj uniji, ali ne treba zanemariti činjenicu da ako se odluče zamijeniti dionice koje imaju u Mercatoru dionicama Agrokora sam Sberbank imat će 40,8 posto Agrokora, a uz VTB bank 48,3 posto. Drugim riječima, moći će donositi sve odluke uz potporu jednog od manjih dioničara kojih ima desetak.

U idućim će mjesecima biti ključno dogovoriti tko će voditi Agrokor, koji će menadžeri biti vodeći ljudi u njegovim kompanijama, a iz toga će se vidjeti i koji je smjer razvoja koncerna i hoće li zaista biti na korist čitavog hrvatskog naroda.