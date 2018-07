Vjerovnici i sindikati protiv Peruška jer je zatražio smjenu šefa Jamnice

Nagodba vjerovnika Agrokora pred samim je završetkom, a do isteka zakonskog roka za lex Agrokor ostalo je samo deset dana. Ipak, to ne znači da odlazi i izvanredna uprava predvođena Fabrisom Peruškom.

On će se u koncernu zadržati barem do kraja godine jer provodi implementaciju nagodbe, čiji se kraj očekuje najranije u listopadu, a izgledno do prvog dana 2019. Do potvrde pravomoćnosti nagodbe pak vjerovnici koji postaju vlasnici nemaju formalno pravo utjecati na poslovanje. Međutim, iako je formalni čelnik Agrokora Peruško, legitimitet u donošenju važnih odluka mogu dati samo novi vlasnici koncerna.

Jesu li jamstva limitirana?

No unatoč kontekstu u kojem vlada Agrokorom, Peruško, kako se može čuti iz kruga sindikalnih podružnica koje djeluju u Agrokoru, pokušava u ovom periodu nejasne upravljačke slike provoditi kadrovsku politiku, pa je tako, navodno, od Nadzornog odbora Jamnice zatražio smjenjivanje predsjednika uprave Mislava Galića.

Sam izvanredni povjerenik nije komentirao tu informaciju, a u Agrokoru kažu da je neće ni potvrditi niti da je mogu demantirati. Dio vjerovnika Agrokora s kojima smo komunicirali je oštro protiv takvog poteza s obzirom na sjajne rezultate Jamnice pod Galićevom upravom, a dio je protiv jednostavno zbog toga što drže da Peruško nema legitimitet za tako velike odluke, već misle da je njegov posao tehnički provoditi dogovorenu nagodbu.

Stvar je tim zanimljivija jer uz dio potencijalnih novih vlasnika uz Galića staju i sindikati, što je relativno rijedak slučaj na domaćoj korporativnoj sceni. Zato se postavlja pitanje zašto bi se uopće smijenilo Galića.

Riječ je o menadžeru koji je ostatak tzv. Todorićeve garde, ali to mu se i ne zamjera toliko koliko to da je bio među glasnijim protivnicima knjiženja jamstava po uputama izvanredne uprave. Nije jedini jer je taj potez odlučilo napraviti pet od osam tvrtki Agrokora koje kotiraju na burzi. Zvijezda, PIK Vinkovci i Tisak knjižili su jamstva u bilancu, a Konzum, Jamnica, Ledo i još dvije tvrtke nisu. A zašto? Nitko ne spori da su jamstva koja su za koncern davale perjanice Agrokora valjana, ali menadžeri nisu dobili neupitno pravno mišljenje da nisu limitirana.

Profitabilniji od konkurencije

Jedino ako nisu limitirana mogu ih bez straha od kaznene i materijalne odgovornosti knjižiti u bilancu kompanije i tim potezom solventnu tvrtku, odnosno tvrtku koja nije u bankrotu, proglasiti insolventnom. Na primjeru Jamnice ili Leda tako bismo mogli reći ako jamstva ne bi bila knjižena u bilancu, obje tvrtke bi preživjele i njihovi dioničari ostali bi u jednakom sastavu, odnosno ne bi bilo njihova gašenja i prebacivanja na zrcalna društva.

Kako je riječ o potencijalnoj velikoj šteti za tvrtku, menadžeru koji takav potez napravi mogu prijetiti ogromne kazne jer je i kazneno odgovoran, ali odgovara i svojom privatnom imovinom. Stoga je razumljivo da se ustručavaju preuzeti odgovornost, pogotovo u situaciji kad nemaju potpuno uvjerljivo pravno mišljenje. Ali ako se nagodba izglasa, problem odgovornosti nestaje pa će se jamstva i knjižiti nakon potvrde pravomoćnosti nagodbe.

Stoga motiv za pokušaj smjene Galića upućeni vide u osobnim razlozima, što je donekle potkrijepljeno i navodnim pojašnjenjem Peruška koji je navodno rekao da u Galića više nema povjerenja. Galić je od 1998. godine na čelnim mjestima u Agrokoru, a u Jamnicu je došao početkom 2016. Te je godine EBITDA kompanije skočila na 269 milijuna.

Nakon gotovo dvije i pol godine mandata operativna dobit uzletjela je za 71 posto. Jamnica je održala sjajne rezultate i u ovoj krizi pa je procjena operativne marže 24,4%, što je puno bolja profitabilnost od one koje postiže konkurencija. Tako Nestle ima profitabilnost od 11,3%, a Evian od 14,7%.