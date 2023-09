Pernar bio na večeri s Bujancem pa otkrio što mu je ovaj ponudio: Meni to ne treba

Nakon upada na konferencije za medije zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, Ivan Pernar otkrio je što mu je ponudio televizijski voditelj Velimir Bujanec. Kaže kako se s Bujanecem našao na večeri.

- Jučer sam bio na večeri s Bujancem i vidio je on kako se Tomašević ponaša i koliko je zapravo zbunjen i očajan. Ponudio mi je da me Z1 angažira preko ugovora + press akreditaciju kako bi ga roštiljao s pozicije novinara. Međutim, meni to ne treba jer bi onda Tomašević na svako pitanje odgovorio - vi to mene pitate jer vas Bujanec plaća, vi ste njegov plaćenik i slično - napisao je Pernar na Facebooku i dodao:

- Meni to ne treba, puno više mu čupa živce kad zna da mene, i druge ljude koji mu postavljaju pitanja nitko ne plaća, da se radi o građanskom otporu njegovoj nesposobnosti i promašenim potezima, a ne o plaćenoj kampanji od njihovih političkih protivnika. Zato ja uvijek pozivam građane da mi se pridruže u postavljanju pitanja i naravno, za taj aktivizam, za razliku od ljevičarskog neće dobit novac iz proračuna grada, države, EU fondova ili stranih fundacija. Dakle, ovo smo mi građani, ovo je građanski bunt protiv osobe koja je potpuno nesposobna i nekompetentna za posao koji obavlja. Tu je ujedno i naša najveća snaga jer ljudi znaju da se ne radi o plaćenim provokatorima, nego običnim građanima - kazao je Pernar.

