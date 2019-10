Penava: Žalosna je činjenica da institucije ove države nisu bile u stanju izbaciti popis

U okviru obilježavanja Dana neovisnosti u dvorištu Pastoralnog centra sv. Bone održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen Popis vukovarskih žrtava u Domovinskom ratu. Popis sadrži ukupno 2.717 imena žrtava iz Domovinskog rata među kojima su ubijeni branitelji iz Vukovara ali i cijele Hrvatske i inozemstva kao i civili i nestali za kojima se i danas traga. Na popisu su i ubijeni u srpskim koncentracijskim logorima.

– Želimo se zahvaliti svim ovim imenima zbog kojeg smo mi danas ovdje u slobodnom Vukovaru u slobodnoj domovini. Želimo da njihova imena trajno ostanu na ovij spomen ploči za sve naše buduće naraštaje, rekao je gvardijan vukovarskog Franjevačkog samostana fra Ivica Jagodić.

Dodao je kako je ovo, prema njihovim saznanjima, konačna brojka ubijenih u Vukovaru tijekom Domovinskog rata ali su ipak ostavili prostora i da se upišu imena onih koja za sada nisu upisana. Projekt popisa vukovarskih žrtava započeo je prošle godine prije Božića, u vrijeme kada najveći broj Vukovaraca iz inozemstva, i kada su franjevci istaknuli prvi neslužbeni popis s imenima oko 1.000 ubijenih. U međuvremenu napravljen je i obrazac koji su svi koji su imali saznanja o stradalima i nestalima trebalo ispuniti te se tako došlo do ovoga popisa.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kazao je ovom prilikom kako su Vukovar i Vukovarci gotovo 28 godina od ratnih događanja konačno, i to zahvaljujući Franjevačkom samostanu i župi Sv. Filipa i Jakova, dobili popis stradalih u Vukovaru tijekom 1991. godine.

– Sve ove godine smo na neki način lutali kroz te brojke i imena jer ih nismo imali na jednom mjestu. Žalosna je činjenica da institucije ove države nisu bile u stanju izbaciti popis. Sada će se razno razni pametni mislioci javiti i reći imali smo mi to ali je činjenica kako taj popi nigdje nije bio prikazan. Postajale su razne baze ali niti jedna sveobuhvatna tako da nismo imali konkretne brojke niti imena niti smo znali što s tim podacima. Teško je se oteti dojmu da je to namjerno tako i da institucije nisu namjerno postupile na taj način. Bačena je sjenka na sve institucije čija je to dužnost bila bez obzira rad li se o sektoru znanosti, branitelja, obrane ili koga god. Činjenica je kako je nositelj ovoga projekta bio Franjevački samostan, rekao je Penava koji je još jednom prozvao državne institucije.

Dražen Živić, pomoćnik ravnatelja Instituta Ivo Pilar, kazao je kako će popis poslužiti daljnjem istraživanju stradanja Vukovara u Domovinskome ratu i da će on poslužiti na dva načina.

– Prvi je način da odamo trajni pijetet vukovarskim žrtvama jer su oni položili svoje živote u temelje hrvatske države. S druge strane ova inicijativa treba poslužiti kao primjer i drugim, ratom stradalim krajevima ali i hrvatskoj državi da konačno napravi i objedini cjeloviti popis svih poginulih i ubijenih u Domovinskome ratu kako bi doista svaka žrtva imala svoje mjesto, rekao je Živić.