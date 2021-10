Parfem Plitvice osvaja svijet, a kupci kažu: 'Nanesite miris, sklopite oči i na jezerima ste'

Ako ste kojom srećom dobili na poklon parfem Plitvice ili ste ga kupili u Nacionalnom parku, nanesite ga, sklopite oči i uživajte u mirisu, a njegovo bogatstvo odvest će vas u čaroban svijet Plitvičkih jezera!

Omiljeni premium suvenir

Odmah ćete prepoznati neke mirise koji su vas pratili dok ste obilazili tirkiznozelena jezera. Parfem ima jedinstven svjež i prirodan miris, pomalo slatkast, u kojem prepoznajete mirise šljive, mahovine, đurđica, ali i orhideja, kojih na Plitvicama ima čak 55 vrsta, a možete ih vidjeti po cijelom parku. Riječ je o iznimno popularnom ženskom parfemu i omiljenom turističkom premium suveniru koji je ove godine dobio novi izgled. Nakon gotovo četiri godine postojanja brenda parfem je osvježen novim pakiranjem, a novi logo čine obrisi orhideja na tamnoj pozadini.

– Upravo je miris ono što su dosadašnji kupci najviše hvalili i zbog čega su mu se vjerno vraćali, a sada će ih u kutijici dočekati i posebna poruka koja otkriva pozadinsku priču. Uvjerena sam da će ovaj parfem, koji je kupce našao diljem Europe i svijeta, sada doprijeti do još većeg broja kupaca, a oni će ponijeti parfem ili za sebe ili za poklon nekome na povratku iz zemlje koju su posjetili. Imali smo i slučaj da je kupac iz SAD-a kupio dva parfema putem Plitvica shopa, a slao ih je gospođi s adresom u Austriji – kaže Ana Vuković, direktorica marketinške agencije Prilika grupa, koja je proizvod osmislila kako bi Plitvička jezera dobila ekskluzivan, autentičan suvenir. Inače, bočica od 50 ml ovog parfema naručuje se jer je potrebno 30 dana da odstoji kako bi se postigla iznimna kvaliteta. U izradi im je pomogao Tomislav Vrbanec iz Čakovca, koji se bavi izradom parfema i koji je pogodio odličan spoj autentičnih, lokalnih mirisa. Sam proces nastanka parfema trajao je nekoliko mjeseci, dok nisu dobili miris s kojim su izišli pred kupce.

Pa, iako se parfem kupuje u prodajnim prostorima Nacionalnog parka, prodaja ipak najviše ide putem web-stranice Plitvice shop.

– Interes je odmah po izlasku parfema na tržište bio jako velik, a kupnja putem Plitvice shopa pokazala se odličnom, posebno u vrijeme koronakrize. Plitvice su same po sebi izniman brend. Više od 98 posto kupaca parfema su stranci; tako naše bočice najviše putuju Europom, od Rumunjske, Poljske, Belgije, Njemačke, do Italije i Austrije, a interes je velik i u SAD-u. No zbog zakonskih odredbi vezanih za sigurnost proizvod nismo mogli distribuirati na tržište SAD-a, ali sada smo taj problem riješiti te osigurali sve potrebne dozvole, certifikate za kozmetički proizvod potrebne i na EU tržištu te trenutačno tražimo distributera za prodaju Plitvice parfema na tržištu SAD-a i Europe. Planiramo i cijelu liniju novih proizvoda – kaže nam Ana Vuković.

Časopis na 16 jezika svijeta

Dodaje da je, osim za parfem, velik interes kupaca i za ostale proizvode na webu poput majica s natpisima i slikama vezanima za Plitvička jezera i Liku. Iako se Prilika grupa bavi marketingom za niz klijenata, agencija je zapravo dobrim dijelom fokusirana na Plitvička jezera. Tako su prije četiri godine pokrenuli i jedinstveni časopis Plitvice Times, jedini medij koji se bavi Plitvicama i koji je pisan na čak 16 jezika svijeta. Riječ je o magazinu na 60 stranica koji se specijalizirano bavi raznim aspektima turizma vezanim za Plitvička jezera i koji je dosta tražen u online izdanju, budući da putem njega strani turisti dobivaju uvid u ono što se događa i što nudi najveći nacionalni park u Hrvatskoj.