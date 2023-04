Papa Franjo predvodi usksnu misu pred tisućama vjernika: Očekuje se njegov tradicionalni blagoslov

Deseci tisuća katolika okupit će se u nedjelju na Trgu svetog Petra kako bi čuli kako papa Franjo služi uskrsnu misu i izgovara tradicionalni blagoslov "Gradu i svijetu". Franjo (86) vratio se papinskim dužnostima nakon nedavnog boravka u bolnici zbog bronhitisa.

U subotu navečer predvodio je vazmeno bdijenje u bazilici Svetog Petra u Vatikanu, dvoipolsatni obred pred 8000 ljudi. Međutim, u petak navečer zbog velike hladnoće nije predvodio Križni put iz predostrožnosti, objasnio je Vatikan.

Bilo je to prvi put da je to propustio tijekom papinstva koje je počelo 2013. godine. Nakon tradicionalne mise na najvažniji blagdan Katoličke crkve, papa u nedjelju iz središnje lože upućuje tradicionalni blagoslov "Urbi et Orbi" (gradu i svijetu). Sveta Stolica najavila je da će povodom uskrsnih blagdana i "kako bi se izrazila radost uskrsnuća Isusa Krista", predvorje bazilike svetog Petra biti ukrašeno s oko 35.000 cvijeća i biljaka iz Nizozemske i pretvoreno u "cvjetni vrt." Tradicionalno, Papa koristi blagoslov za osvrt na svjetska događanja. Kao i 2022., njegova će se poruka vjerojatno dotaknuti rata u Ukrajini, ali i obnovljenog nasilja na Bliskom istoku i nedavnih smrti migranata koji su pokušavali prijeći opasni put preko Mediterana iz Afrike u Europu. Franjo je 1. travnja otpušten iz rimske bolnice nakon tri dana zbog bronhitisa.

Papa je posljednjih godina imao sve veće zdravstvene probleme, a to je bio njegov drugi boravak u bolnici od 2021. Papa Franjo je sudjelovao u raznim obredima otkako je otpušten iz bolnice, uključujući pranje nogu 12 mladih zatvorenika na Veliki četvrtak. Ali njegovo zdravlje je sve slabije, a zbog bolova u koljenima sada koristi invalidska kolica. Veliki uskrsni tjedan, kojim se obilježava spomen na Kristovu smrt i uskrsnuće, vrhunac je kršćanskog kalendara.

