Pale cijene na Jadranu: 'Šta ću, bolje mi je dobiti 50 eura za noć nego da stoji prazan'

Cijene u obiteljskim smještajima i hotelima pale su za kraj srpnja pa se tako noćenje u apartmanu plaća već do 8 do 10 eura po osobi. Na stranicama velikih agencija koje posreduju u nalaženju smještaja vidljivo je označeno da je, recimo, za idući tjedan sve sniženo za 30 posto, a za početak kolovoza za 20 posto, piše Slobodna Dalmacija.

- Sve je stvar ponude i potražnje, a najskuplji je prazan apartman. Ja godinama govorim da su kod nas cijene smještaja prenapuhane, ali dok su one imale svoje kupce, to je prolazilo. Sada su mnogi spustili cijene, a neki apartmani i s tolikim sniženjima još uvijek su precijenjeni. Činjenica je da kako se spusti cijena pojedinog objekta, tako počnu za njega stizati rezervacije. I to je tako jer gosti prate, gledaju i znaju da ako mogu dobiti jeftinije, traže radije to - kaže Tomislav Fain, predsjednik Udruženja hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i vlasnik agencije.

Iznajmljivačica i Brela držala je cijene, no vidjela je kako su joj ljudi počeli otkazivati.

- Držala sam cijene kao lani sve donedavno, a onda vidjela da mi se počelo otkazivati, a bolje su se punili susjedi koji su dali popuste. Onda sam i ja spustila cijene i interes se stvarno povećao. Šta ću, bolje mi je dobiti 50 eura za noć nego da stoji prazan. A ako mi gosti stoje tjedan dana, ipak sam zaradila jer sama čistim pa nemam taj trošak. Takva je godina, šta možemo, sve što zaradimo je dobro – iznosi nam svoju poslovnu logiku iznajmljivačica iz Brela.