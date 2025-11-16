Naši Portali
85 GODINA OD ODVOJENOG VARŠAVSKOG GETA

Pakao unutar grada: Ljudi su umirali na ulicama, a djeca klizila u smrt bez snage da zaplaču

Autor
Renata Rašović
16.11.2025.
u 18:35

Na području od samo 3,4 četvorna kilometra živjelo je više od 400 tisuća ljudi

Prošlo je 85 godina otkako su nacističke vlasti u okupiranoj Poljskoj naredile zatvaranje dijela Varšave visokim zidovima, pretvarajući ga u privremeni dom za više od 400 tisuća varšavskih i poljskih Židova. Privremeni, zato što je služio kao prolazna postaja odakle su njegovi stanovnici slani u nacističke logore smrti.

Varšavski geto, najveći u Europi postao je najmračniji simbol i mjesto nezamislive ljudske patnje u 20. stoljeću, jedan od najvažnijih "modela" kojim se u praksi pokušao realizirati njemački plan o "konačnom rješenju" židovskog pitanja, što ga čini jednim od najbitnijih aspekata holokausta uopće. Istodobno, međutim, postao je i jedan od najsnažnijih simbola ljudskog dostojanstva i otpora u Drugom svjetskom ratu.

Nacizam Židovi Varšavski geto holokaust

Komentara 36

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
18:46 16.11.2025.

Antifašisti se nisu zamarali nekakvim getima. Samo su pronašli neki napušteni rudnik, neki tenkovski rov ili nekakvu krašku jamu i stvar su riješili puno efikasnije od nekakvih nacista.

FR
franc251
18:42 16.11.2025.

Trebalo bi napisati i kako je bilo ž.ovima u srbiji. Ipak srbi su prvi u EU pobili sve ž.dove i to bi trebalo naglasiti.

AN
Anteo
19:24 16.11.2025.

Staljin je pobio 20 milijuna svojih sunarodnjaka za vrijeme 2 svjetskog rata za vrijeme najžešće Njemačkog napada na Staljingrad. Jako me interesira kako to da je Staljin imao dovoljno vojnika da pobije toliki broj ljudi ikako su se navodno borilii sa sa Njemačkom invazijom? Zašto se o tome ništa ne govori??? Konstantno se govorio što je bilo sa Židovima, šta se događalo sa drugim narodima o tome ni jedne riječi.

