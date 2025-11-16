Pakao unutar grada: Ljudi su umirali na ulicama, a djeca klizila u smrt bez snage da zaplaču

Prošlo je 85 godina otkako su nacističke vlasti u okupiranoj Poljskoj naredile zatvaranje dijela Varšave visokim zidovima, pretvarajući ga u privremeni dom za više od 400 tisuća varšavskih i poljskih Židova. Privremeni, zato što je služio kao prolazna postaja odakle su njegovi stanovnici slani u nacističke logore smrti.
Varšavski geto, najveći u Europi postao je najmračniji simbol i mjesto nezamislive ljudske patnje u 20. stoljeću, jedan od najvažnijih "modela" kojim se u praksi pokušao realizirati njemački plan o "konačnom rješenju" židovskog pitanja, što ga čini jednim od najbitnijih aspekata holokausta uopće. Istodobno, međutim, postao je i jedan od najsnažnijih simbola ljudskog dostojanstva i otpora u Drugom svjetskom ratu.
