Pakao u Los Angelesu: Požari van kontrole, gori i Hollywood brdo, najmanje 5 mrtvih

* Šumski požari bukte u Los Angelesu

* Pet osoba poginulo, mnogo je ozlijeđenih

* Oko 137.000 građana je evakuirano ili se sprema za evakuaciju

* Ekstremno opasan vjetar otežava gašenje požara

* Škole su zatvorene, a požar se brzo širi po najnaseljenijem okrugu u zemlji

6:40 - Odgođeni Oskari

Zbog razarajućih požara u južnoj Kaliforniji, objava nominacija za nadolazeće Oscare odgođena je s planiranog datuma 17. siječnja na 19. siječnja. Akademija je u izjavi navela da želi "izraziti najdublju sućut svima pogođenima razornim požarima".

