'Kada se požar pojavi u tako gusto naseljenom i suhom području s ogromnim prometom, lako može doći do apokalipse'

Zbog požara koji neumoljivo bjesni iz Kalifornije stižu zastrašujući, apokaliptični prizori. A što se to zapravo tamo događa, i zašto, pitali smo našeg uvaženog klimatologa i nedavno umirovljenog atmosferskog fizičara - prof. dr. sc. Branka Grisogona. - Postoje požarni indexi razvijeni prvenstveno u Kanadi i u SAD-u koji upozoravaju na veći ili manji rizik od požara. Slični indexi koriste se i u Hrvatskoj, što su razvili DHMZ te moji kolege Višnja i Marko Vučetić. Mislim da odgovorni čelnici u širem i užem području Los Angelesa ne obraćaju dovoljno pažnje na recentne klimatske promjene, kao i na meteorološke alarme. Naime, zbog dugotrajne suše tamo se pojavila značajna opasnost za požare. I velika koncentracija stanovništava, kuća te ostalih neprikladnih okolnosti pogoduje pojavi ovakvog katastrofalnog požara. Požar je mogao biti prouzročen s dvije strane, ili od čovjeka ili od prirode. Što se tiče prvoga, čovjek je ili nepažnjom ili namjerno nešto zapalio. Ili je možda došlo do iskakanja kakve iskre u infrastrukturi, odnosno, iz električnih kablova, dovoda benzina i slično. S prirodne strane pak požar može uzrokovati sijevanje i grmljavina u blizini ili čak u daljini od 50-ak kilometara. A kada se požar pojavi u tako gusto naseljenom i suhom području s ogromnim prometom, onda lako može doći do apokalipse. Nažalost, to se i dogodilo. I još uvijek traje - kazao nam je uvodno Branko Grisogono koji je potom objasnio razornu ulogu vjetra koji trenutačno požar u Kaliforniji raspiruje i ubrzava do nesagledivih razmjera.

- Olujni zavjetrinski vjetar, poznat pod imenom Santa Ana, to itekako potpiruje i raspiruje. Maltene kao u filmovima o caru Neronu u Rimu. Santa Ana spada u planinske zavjetrinske oluje. U tu istu skupinu spadaju i vjetar Zonda u Andama, Chinook u Stjenjaku, Fen u Alpama, naša Bura te još nekoliko poznatih olujnih planinskih vjetrova u Japanu, u blizini Crnog mora itd. Takvi vjetrovi imaju žestoku turbulenciju i jaku, nisku mlaznu struju koja prelazi i preko 70 metara u sekundi. To su uraganske brzine i zato taj požar u Kaliforniji hara tako nezaustavljivo. Pri takvom strujanju zraka avionima je zabranjeno letjeti, a helikoptere da i ne spominjemo. Znači, vatrogasna obrana je u principu svedena na prizemne snage i pritom su vatrogasci izloženi velikoj opasnosti jer nitko ne može predvidjeti s koje će strane doći novi vatreni vrtlog i kojeg će on biti intenziteta. Stoga je vatrogascima vrlo riskantno gdjegod da postave svoje kamione, opremu, oruđe za rad, gorivo i sve ostalo. Sve se to također odnosi i na Hitnu pomoć i na Civilnu zaštitu. Naime, u roku pet minuta turbulentna Santa Ana može lokalno promijeniti smjer za više od 90 stupnjeva i privremeno pojačati brzinu vjetra - pojasnio je naš stručnjak, ističući još jednom kako sve ovo čemu sad svjedočimo u Kaliforniji ima itekakve veze s klimatskim promjenama.

- Kalifornija je jako izložena klimatskim promjenama na više skala - globalnoj, regionalnoj i lokalnoj. Globalno, zna se da se srednja temperatura površine Zemlje podiže, što je globalno zagrijavanje. Regionalno, visinske pustinje to itekako doživljavaju, poput Mojave pustinje i rijeke Colorado, koja sustavno, desetljećima gubi svoju srednju razinu vode. Ta suhoća dokazana je i padom vidljivosti zbog suhih čestica u zraku, što je svojevremeno, kada sam tamo boravio, bio dio mog doktorskog rada. Lokalno, Los Angeles ima poznata mondena mjesta, ljudi su tamo naviknuti desetljećima zalijevati svoje travnjake da izgledaju lijepo i zeleno, a pritom ne mare o suši oko njih. Znači, preintenzivno troše sve slabiju rijeku Colorado. Mi ljudi postali smo obijesni, ne razmišljamo o razumnoj potrošnji vode i energije općenito. Tome se može dodati i preintenzivna poljoprivredna proizvodnja u većem dijelu Kalifornije, što zahtijeva dodatne vodne resurse, a njih ima sve manje jer s planina Sierra Nevade ima sve manje snijega i okolne glavne rijeke sustavno gube na svojim kapacitetima - potkrepljuje Branko Grisogono pozadinu situacije u koju cijeli svijet gleda s osjećajem užasa. Teško je te prizore gledati i našem sugovorniku, iskreno nam to kaže.

- Studirao sam s ljudima koji su od tamo. Poznajem ljude od San Francisca na sjeveru pa do San Diega na jugu. Poznajem umjetnike, glumce, a pogotovo svoje kolege znanstvenike i one s kojima sam studirao. Razmišljam o divnim kanjonima i obalama uz istočnu obalu Pacifika pa sve gore do Hollywooda, gdje je susjed moje majke imao kuću. To su bili dragi Zagorci. Još bih spomenuo i sinove moga kolege Boba Keislera, Kyla i Garretta, koji žive u Los Angelesu. Evo, upravo sam maloprije razgovarao s kolegom i prijateljem Keislerom jer sam iz prve ruke htio čuti kako je njegovim sinovima. Taj dio Los Angelesa dobro je prošao. Međutim, gimnazija u koju je išao moj prijatelj Bob izgorjela je. Čak je i vidio kako gori. Prizori koje i ja gledam na televiziji izazivaju jezu, užas. Kako bih ljudima približio što se to u ovom trenutku tamo događa, onda za groznu usporedbu mogu reći da je požar koji sad bjesni Kalifornijom nešto poput zapaljenja čak nekoliko gradova veličine našeg Zagreba. Strašno! - ovim je riječima Branko Grisogono priveo naš razgovor kraju, a i sami smo osjetili da mu nije bilo nimalo lako govoriti o tom užasu kojem svjedoči cijeli svijet.

