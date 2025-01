Šef hrvatskih vatrogasaca objasnio kako je nastao razorni požar u Americi: Ovo je upozorenje za cijeli svijet

- Ovo je veliko upozorenje za cijelo čovječanstvo, tragedija iz koje moramo izvući pouke. Klimatske promjene su prijetnja koja nas, nažalost, sve spaja, ali neke stvari moguće je prevenirati. No, u ovom trenutku, kada je požar dosegnuo gotovo neviđene razmjere, ne može se učiniti ništa dok se vremenske neprilike ne smire, za Večernji list kazao je šef hrvatskih vatrogasaca Slavko Tucaković, komentirajući požar koji guta sve pred sobom na području L.A.-ja ostavljajući pustoš, ali i ljudske žrtve.

- Riječ je o velikoj tragediji i ekstremnom požaru koji je nastao uslijed dugog sušnog razdoblja, slično kao i kod nas, uz silovit vjetar koji brzo širi vatrenu frontu i onemogućava zračne snage da djeluju. Da bismo ljudima lakše objasnili o kakvom se ekstremu radi, usporedit ću to s tzv. efektom fena - vjetar ispred sebe dodatno suši teren i baca žar unaprijed, prije nego plamen zahvati određeno područje. Vidimo da trenutno gori na šest lokacija i to je golemi problem jer su vatrogasci razvučeni, a vatra se silovito širi. Ako znamo da je opožarena površina za 12 minuta povećana s 10 hektara na čak 200 hektara, to dovoljno govori o opasnosti i problemu s kojim se hrvaju vatrogasci. Ovim putem želim pružiti i podršku našim kolegama vatrogascima, mi znamo kroz što oni sada prolaze. Nažalost, osim materijalne štete tu su i ljudski gubici, a to je uvijek ono najteže. Petoro je poginulih vatrogasaca, jedna je vatrogaskinja ozlijeđena kao i stotine građana.

Tucaković naglašava da se ovaj požar svakako može dovesti u vezu s klimatskim promjenama, a to je problem s kojim je sve više upoznata i Europa. Kako je Večernji list pisao proteklog ljeta, granica rizika podiže se prema sjeveru pa je moguće očekivati i požare u hrvatskim županijama koje dosad nisu bile u tolikoj opasnosti od ljetnih požara, poput karlovačkog područja te dijelova Slavonije. O tome svjedoči i posljednje izvješće Europske komisije.

- S jedne strane u Americi imamo snijeg i led, a s druge ekstremnu sušu i orkanski vjetar. Sigurno je da su klimatske promjene dijelom uzrok ovoj vatrenoj pošasti u kojoj zapravo nema ni pomoći dok se vjetar ne smiri. To je strašno, nemoć je uvijek bolna za sve vatrogasce. Ljudima su ostala samo crijeva i voda, a u ovim uvjetima malo toga se može napraviti. U petak se očekuje smirivanje vjetra, a dotad će se ljudi spašavati kako mogu. Scene su zaista grozne. I mi možemo nešto naučiti iz ove tragedije, naglašava Tucaković pa pojašnjava:

- Treba inzistirati da se napravi što više novih protupožarnih putova, ali i da se prilikom gradnje vodi računa o svim parametrima koji mogu prevenirati veliku štetu. U ovom američkom požaru gori u urbanoj sredini i vidimo mnogobrojne izgorjele kuće pa je moguće stručno poraditi i na tom dijelu kada je riječ o budućoj izgradnji. U Hrvatskoj imamo dobre zakone, ali moramo se svi još više osvijestiti jer situacija je iz godine u godinu sve zahtjevnija.

VIDEO Pogledajte satelitske snimke razornog požara u Los Angelesu