Tragedija u Italiji: Otac i sin krenuli pomoći u spašavanju, pronađeni su mrtvi

Dvojica muškaraca koji su krenuli pomoći u spašavanju pronađeni su mrtvi u petak nakon što je proljetna oluja pogodila dijelove sjeverne Italije, izazvavši obilne kiše i više od metar snijega u drugim područjima Alpa, što je dovelo do zatvaranja skijališta, obustave prometa. Oluja je zatvorila ceste, zaustavila vlakove i prekinula opskrbu električnom energijom u područjima Francuske, Italije i Švicarske.

Iako snijeg u travnju nije rijedak u planinskom lancu Alpa, količina koja je pala u samo nekoliko sati bila je neobična i iznenadila vlasti i stanovnike. U Italiji su tijela 64-godišnjeg muškarca i njegovog 33-godišnjeg sina pronađena blizu Vicenze u regiji Veneto, čime je broj žrtava u zemlji porastao na tri. Njih dvojica su se dobrovoljno javili pomoći u spašavanju nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje, ali njihov je automobil odnijela bujica izazvana poplavom, u onome što je čelnik regije Luca Zaia nazvao "nezamislivom tragedijom". Dan prije, 92-godišnji muškarac pronađen je mrtav u svom poplavljenom domu u sjevernoj regiji Pijemont, izvijestila je vatrogasna služba.

"Intenzivne i obilne" kiše natopile su sjever Italije, pretvarajući se u snijeg iznad 1800 metara nadmorske visine, izvijestili su dužnosnici. U francuskom skijalištu Val Thorens, žena je doživjela srčani udar nakon što ju je zatrpala lavina, rekli su vlasti. U Tignesu su vlasti naredile stanovnicima da ostanu u zatvorenom prostoru nakon što je preko noći palo više od 1,1 metar snijega. "Svi automobili su zatrpani do krova... Samo hodanje vani je zabrinjavajuće", rekao je Mathis, zaposlenik hotela u Tignesu.

Rizik od lavina podignut je na najvišu razinu u nekoliko regija, što je dovelo do zatvaranja više skijališta. U švicarskom gradu Sionu, 36.000 stanovnika također je dobilo uputu da ostane kod kuće. "U tako kratkom vremenu, ovo je ogromna količina (snijega)", rekao je Yann Geaudry, umirovljeni instruktor skijaškog trčanja iz francuskog sela Termignon, zabrinut zbog rizika od poplava kada se snijeg otopi pod proljetnim suncem.

Mnoge ceste bile su zatvorene u sve tri zemlje zbog oborenih stabala ili opasnosti od lavina. Teškim kamionima zabranjeno je korištenje glavnog tunela Mont Blanc između Francuske i Italije, a deseci kamiona koji nisu mogli proći kroz tunele zaglavili su na autocesti A43 koja povezuje Italiju i Francusku. Vlakovi su također bili pogođeni, a u jednom trenutku više od 3300 domova u Francuskoj i 5000 kućanstava u Italiji ostalo je bez struje, prema podacima vlasti. "To je doista iznimno", rekao je Didier Beauchet, umirovljenik koji već 40 godina živi u Lanslebourgu u Savoji. "Mora da sam to vidio samo pet puta", rekao je za AFP dok su vozači oko njega radili na oslobađanju svojih snijegom prekrivenih automobila.

