Američka vlada prijeti da će odustati od mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da bi Sjedinjene Države mogle odustati od pokušaja da osiguraju mirovni sporazum Rusije i Ukrajine ako ne bude napretka idućih dana, nakon što mjeseci napora nisu rezultirali okončanjem borbi. – Nećemo nastaviti s ovim nastojanjem tjednima i mjesecima. Moramo vrlo brzo odrediti, a govorim o danima, hoće li to biti izvedivo u sljedećih nekoliko tjedana – rekao je Rubio u Parizu nakon sastanka s europskim i ukrajinskim čelnicima koji je rezultirao određenim koracima prema miru.

Bili su to prvi značajni razgovori na visokoj razini koji su uključivali europske sile, a novi sastanak očekuje se sljedeći tjedan u Londonu. Američki državni tajnik izjavio je da bi londonski susret mogao presuditi hoće li Trumpova administracija ostati uključena. – Došli smo do točke u kojoj moramo odlučiti je li to uopće moguće. Jer ako nije, onda mislim da ćemo jednostavno ići dalje. To nije naš rat. Imamo druge prioritete na koje se moramo usredotočiti – rekao je Rubio. Njegov je komentar uslijedio u trenutku kada se SAD i Ukrajina približavaju dogovoru kojim se SAD-u odobrava pristup golemim ukrajinskim mineralnim resursima. Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao: "Imamo dogovor o mineralima", a ukrajinska ministrica gospodarstva Julija Sviridenko dan poslije potvrdila da su dvije zemlje potpisale memorandum o namjerama prije mogućeg potpunijeg sporazuma. Pregovori su nastavljeni nakon što su zapeli u veljači poslije kontroverznog sastanka u Bijeloj kući između Trumpa, američkog potpredsjednika JD Vancea i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Unatoč nestrpljenju SAD-a prema mirovnim naporima u Ukrajini, Rubio je razgovore u Parizu nazvao konstruktivnima. "Nitko ništa nije odbio, nitko nije ustao od stola ili otišao." Rubio nije izdvojio Rusiju ili Ukrajinu kao zemlju koja blokira mirovne dogovore. Rekao je da je obavijestio ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova o obrisima američkog mirovnog okvira, ali nije komentirao što je Lavrov reagirao. "Europski pregovarači pokazali su se korisnima. Velika Britanija, Francuska i Njemačka mogu nam pomoći da napredujemo", rekao je Rubio nakon tjedana napetosti s europskim saveznicima tijekom kojih je rasla zabrinutost Europe zbog Trumpove spremnosti da se približi Rusiji.

Prvi put od Trumpove inauguracije najviši američki, ukrajinski i europski dužnosnici sastali su se kako bi razgovarali o završetku rata, koji je predstavljao najveći sigurnosni izazov za Europu od Drugog svjetskog rata.

Na sastancima se govorilo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu u budućnosti, ali Rubio nije htio govoriti o mogućoj ulozi SAD-a u tome. Neka vrsta američke potpore Ukrajini smatra se ključnom za osiguranje da Rusija neće ponovno napasti nakon što se postigne mirovni sporazum. Rubio i predsjednički izaslanik Steve Witkoff pomogli su u vođenju američkih napora u traženju mira, a Witkoff se tri puta sastao s Putinom, prenosi AP. U Saudijskoj Arabiji održano je nekoliko rundi pregovora.

Podsjetimo, Moskva je odbila prihvatiti sveobuhvatni prekid vatre koji je Trump forsirao, a Ukrajina odobrila. Rusija je to uvjetovala prekidom ukrajinske mobilizacije i opskrbe oružjem sa Zapada, što su zahtjevi koje Ukrajina odbija.

Za to vrijeme Rusija je nastavila niz smrtonosnih napada na ukrajinske gradove, ranivši desetke civila nekoliko dana nakon što je tijekom proslave Cvjetnice u sjevernom gradu Sumiju poginulo 34 ljudi. Jedna je osoba poginula, a više od 60 ih je ozlijeđeno kada je Rusija jučer ujutro pogodila Harkiv napadajući kazetnim streljivom gusto naseljen dio grada.

Patnje i stradanja civila

Manje od tjedan dana nakon smrtonosnog udara na Cvjetnicu, ruski dronovi ciljali su i pekarnicu u Sumiju, ubivši kupca i ranivši zaposlenika. Napad na Sumi prošle nedjelje, koji je rezultirao masovnim žrtvama, bio je drugi raketni napad velikih razmjera u nešto više od tjedan dana koji je odnio živote civila. Oko 20 ljudi, uključujući devetero djece, poginulo je 4. travnja kada su projektili pogodili rodni grad Zelenskog Krivij Rih.