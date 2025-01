Gradonačelnicu LA-a mnogi kritiziraju, a sada je stala pred kamere: 'Nisam sigurna da je točno...'

Gradonačelnica Los Angelesa, Karen Bass, naišla je na brojne kritike zbog svoje odsutnosti na početku krize. Danas se prvi put, otkako su izbili razorni šumski požari, obratila medijima. Naime, ona je jučer sletjela u grad nakon putovanja u Ganu. Bass je uvodno upozorila da "vatrena oluja" i dalje predstavlja značajnu prijetnju, unatoč određenom napretku. Kaže da su vjetrovi bili ključni čimbenik u raspirivanju požara te da su u kombinaciji sa sušama stvorili "savršenu oluju". Vatrogasci su jučer, dodala je, uspjeli ponovno pokrenuti zračne operacije. Ali, požari su "bez presedana", ističe.

Gradonačelnici je postavljeno pitanje što to objašnjava nedostatak pripreme i brze reakcije, a odgovorila je kako je usredotočena na zaštitu života i domova. "Kad životi budu spašeni, apsolutno ćemo napraviti procjenu da vidimo što je djelovalo, a što nije".

"Mislite li da je vaše vodstvo bilo učinkovito", upitao je potom novinar, a Bass je kazala: "Samo sam rekla ono što smatram da je najvažnije da sada učinimo", prenosi Sky News.

Odgovarajući na drugo pitanje, gradonačelnica kaže da je "frustrirana" zbog uvjeta koji su spriječili brži odgovor na požare. Ali, Bass poriče da nekim područjima nedostaju sredstva za borbu protiv požara. "Nisam sigurna da je točno da u određenim područjima nije bilo resursa", navodi pa ponavlja svoje ranije komentare da je ovo "događaj bez presedana", s jakim vjetrovima koji su prizemljili podršku iz zraka.

Zastrašujući val šumskih požara koji su zahvatili više dijelova Los Angelesa približio se simboličkom središtu američke filmske industrije u četvrtak, nakon što je izbio novi požar u brdima iznad ulice Hollywood Boulevard i tamošnje Staze slavnih. Požari koji u obliku polumjeseca pritišću Los Angeles, uključujući ogroman požar između Sante Monice i Malibua na zapadnoj strani grada te vatru na istoku blizu Pasadene, toliko su se proširili da su iz zraka izgledali kao ogromna kliješta. Više od 100.000 ljudi je evakuirano dok suhi vjetrovi sa snagom uragana raznose plamen diljem osušenog tla koje mjesecima nije dobilo kiše. Najmanje pet osoba je poginulo otkako su požari izbili u utorak.

Najmanje šest zasebnih požara je gorjelo u okrugu Los Angelesa u četvrtak ujutro. Tri su ocijenjena kao požari s "nula posto kontrole", uključujući požar Palisades na zapadu, Eaton na istoku i manji Sunset u Hollywood Hillsu. Crvena upozorenja državno meteorološkog zavoda su za okruge Los Angeles i Ventura produženi do 18 sati u petak zbog izuzetno niske vlažnosti i jakih vjetrova.

Adam VanGerpen, glasnogovornik vatrogasne postaje u Los Angelesu, u četvrtak je za televizijski program "CBS Mornings" rekao da nepredvidljivi vjetrovi predstavljaju izvor zabrinutosti jer naleti vjetra rasprostiru žar. Manjak vode je doveo do toga da su neki protupožarni hidranti bili suhi u četvrti Pacific Palisades između Malibua i Sante Monice, rekli su dužnosnici. VanGerpen je kazao da vatrogasci čine sve u svojoj moći kako bi spašavali živote, a potom se usredotočili na spašavanje zgrade. "Moramo biti spremni na sve", rekao je.

Gradska vatrogasna postaja je preko noći većim dijelom ukinula naredbu o evakuaciji izdanoj zbog požara Sunset iznad Hollywood Boulevarda. Nijedan dio tog požara koji je zahvatio oko 17 hektara u četvrtak ujutro nije bio obuzdan. Požar Palisades na zapadnoj strani Los Angelesa je zahvatio oko 6974 hektara te stotine zgrada u brdima, spustivši se u utorak od kanjona Topanga sve do Tihog oceana.

"Slomljena su nam srca, naravno, no s ljubavlju djece i prijatelja ćemo ovo prebroditi", rekli su filmski glumac Billy Crystal i njegova supruga Janice, objavivši da je uništen njihov dom u četvrti Pacific Palisades gdje su živjeli od 1979. Medijska ličnost Paris Hilton je kazala da "joj je srce neopisivo slomljeno" nakon što je gledala kako je njena kuća na plaži u Malibuu "spaljena do temelja uživo na televiziji". Glumac James Woods se prisjetio kako je bježao pred plamenom: "Jedan dan plivate u bazenu, a drugoga dana sve je nestalo", rekao je u televizijskom intervjuu. Plakao je dok je opisivao nećakinju koja je "došla sa svojom malom kasicom prasicom da nam pomogne ponovo izgraditi kuću".

Neki su se stanovnici vratili na područja kroz koja je vatra već prošla, gdje su cigleni dimnjaci nastavili stajati nad spaljenim ruševinama i vozilima. "Upravo sam se vratio iz svog roditeljskog doma, gdje stanuje moja mati i koji je potpuno izgorio. Potom sam došao do svoje kuće i ista stvar. Ostala je samo prašina", rekao je 36-godišnji Oliver Allnatt sa skijaškim naočalama i zaštitnom maskom za lice dok je fotografirao ruševine. "Praktički samo dimnjak i hrpa pepela. Mislim, kao nešto iz filma".

Tisuće stanovnika grada su bježeći od plamena potražile utočište u privremenim skloništima. Foad Farid je pronašao utočište u teretani ni sa čime osim svog automobila i telefona. Susjedi su ostavili pokrivače, odjeću, vodu, pizzu i hranu za kućne ljubimce. Jeff Harris je došao sa svojom prikolicom za hranu Feisty Fish Poke i počeo dijeliti obroke. "Tu sam samo da pomognem", rekao je. Kevin Williams iz evakuacijskog centra u Pasadeni je rekao da je znao da je vrijeme da počne bježati kada su spremnici s gorivom u susjednim kućama počeli eksplodirati zbog vrućine. "Vjetar je ojačao, plamen je bio visok desetak metara i moglo se čuti 'pop, pop, pop'. Zvučalo je kao ratna zona".

Tinjajuće ruševine

Videosnimke iz zraka televizije KTLA su prikazale ulicu za ulicom tinjajućih kuća u četvrti Pacific Palisades, a u dimu se povremeno nazirao narančast plamen kuća koje su još uvijek gorjele. Požar Eaton je na istoku zahvatio dodatnih 4289 hektara i 1000 zgrada, a poginulo je najmanje pet osoba, rekli su dužnosnici. "Suočavamo se s povijesnom prirodnom katastrofom. I mislim da se to ne može dovoljno naglasiti", rekao je na tiskovnoj konferenciji Kevin McGowan, čelnik za upravljanja krizama u okrugu Los Angeles.

Razmjer požara razvukao je već izmorene vatrogasce preko njihovih kapaciteta. Vatrogasci iz šest drugih američkih saveznih država su požurili u Kaliforniju, a dodatnih 1000 vatrogasaca se premješta iz sjeverne u južnu Kaliforniju, rekao je šef vatrogasaca u Los Angelesu Anthony Marrone na tiskovnoj konferenciji. "Doveli smo sustav do ekstrema. Borimo se protiv šumskog požara gradskim sustavom vodoopskrbe", rekla je novinarima Janisse Quinones, čelnica gradskog odjela za vodu i električnu energiju. Požari su izbili u naročito ranjivo vrijeme za južnu Kaliforniju, u kojoj mjesecima nije padala kiša. Zatim je došlo do snažnih vjetrova Santa Ana, koji su s istoka doveli suh pustinjski zrak do priobalnih planina, što je proširilo šumske požare.

